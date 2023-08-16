https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890473006.html
США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР
США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР - РИА Новости, 16.08.2023
США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР
США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:43
2023-08-16T18:43
2023-08-16T18:54
сша
россия
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870355489_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_166e9abe7b3daecf0c04f5fa7ae4ffd3.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов.Три фирмы якобы имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Тот попал под санкции в марте за то, что якобы договаривался с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию "двух десятков видов оружия и боеприпасов" в обмен на гражданские самолеты, сырье и иные товары.Санкционный список пополнили зарегистрированное в РФ ООО "Верус", словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикции США.
https://ria.ru/20230816/sotrudnichestvo-1890374332.html
сша
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870355489_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_38b7d2a6e944310f10b7a3743d7c1834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, казахстан
США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР
США ввели санкции против компаний из России и Казахстана из-за связей с КНДР
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов.
Три фирмы якобы имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Тот попал под санкции в марте за то, что якобы договаривался с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию "двух десятков видов оружия и боеприпасов" в обмен на гражданские самолеты, сырье и иные товары.
Санкционный список пополнили зарегистрированное в РФ ООО "Верус", словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.
Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикции США.
Глава МИД КНДР заявила об укреплении сотрудничества с Россией