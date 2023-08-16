https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890473006.html

США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР

США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР - РИА Новости, 16.08.2023

США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР

США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:43

2023-08-16T18:43

2023-08-16T18:54

сша

россия

казахстан

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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов.Три фирмы якобы имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Тот попал под санкции в марте за то, что якобы договаривался с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию "двух десятков видов оружия и боеприпасов" в обмен на гражданские самолеты, сырье и иные товары.Санкционный список пополнили зарегистрированное в РФ ООО "Верус", словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикции США.

https://ria.ru/20230816/sotrudnichestvo-1890374332.html

сша

россия

казахстан

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сша, россия, казахстан