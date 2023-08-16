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США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР - РИА Новости, 16.08.2023
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18:43 16.08.2023 (обновлено: 18:54 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890473006.html
США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР
США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР - РИА Новости, 16.08.2023
США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР
США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:43
2023-08-16T18:54
сша
россия
казахстан
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов.Три фирмы якобы имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Тот попал под санкции в марте за то, что якобы договаривался с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию "двух десятков видов оружия и боеприпасов" в обмен на гражданские самолеты, сырье и иные товары.Санкционный список пополнили зарегистрированное в РФ ООО "Верус", словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикции США.
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сша, россия, казахстан
США, Россия, Казахстан
США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР

США ввели санкции против компаний из России и Казахстана из-за связей с КНДР

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США
Вид на здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов.
Три фирмы якобы имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Тот попал под санкции в марте за то, что якобы договаривался с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию "двух десятков видов оружия и боеприпасов" в обмен на гражданские самолеты, сырье и иные товары.
Санкционный список пополнили зарегистрированное в РФ ООО "Верус", словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.
Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикции США.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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