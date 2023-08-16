https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890442094.html

Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 16.08.2023

Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:42

2023-08-16T16:42

2023-08-16T18:16

швейцария

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 16 авг — РИА Новости. Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный совет решил возобновить с 16 августа 2023 года другие меры 11-го пакета санкций ЕС, которые имеют отношение к Швейцарии", — сказано в документе.В число новых ограничений вошли:Уточняется, что новые меры вступят в силу сегодня в 18:00 (19:00 мск)."Федеральный совет также рассматривает возможности, предусмотренные ЕС в отношении предоставления исключений в гуманитарном секторе и исключений, разрешающих продажу швейцарских активов в России", — говорится в документе.Швейцария 28 июня добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой ограничительный список вслед за ЕС. При этом в Берне заявили, что решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций Евросоюза примут в августе.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским ограничительным мерам с 24 февраля прошлого года. Так, Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов). При этом, как писали местные СМИ, банк Credit Suisse заблокировал или заморозил свыше трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (более 19 миллиардов долларов). Всего, по данным издания SonntagsZeitung, в стране задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств.В России не раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. Там все чаще звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20230810/sanktsii-1889347669.html

https://ria.ru/20230816/germaniya-1890328333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

швейцария, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии