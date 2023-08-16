https://ria.ru/20230816/rtsnk-1890336702.html

Россотрудничество подтвердило, что Финляндия разрешила РЦНК уплатить налоги

Россотрудничество подтвердило, что Финляндия разрешила РЦНК уплатить налоги - РИА Новости, 16.08.2023

Россотрудничество подтвердило, что Финляндия разрешила РЦНК уплатить налоги

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов подтвердил РИА Новости информацию о том, что МИД Финляндии разрешил Российскому центру науки и культуры (РЦНК) в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:07

2023-08-16T09:07

2023-08-16T09:07

в мире

финляндия

россия

хельсинки

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов подтвердил РИА Новости информацию о том, что МИД Финляндии разрешил Российскому центру науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги. Ранее бизнес-издание Kauppalehti сообщило, что министерство иностранных дел Финляндии разрешило Российскому центру науки и культуры(РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги на недвижимость в размере чуть меньше 20 тысяч евро. "Да, действительно, властями Финляндии принято решение о возможности оплатить Российским центром науки и культуры всех необходимых платежей", — сказал Шевцов. Ранее сообщалось, что в связи с санкциями ЕС, введенными в связи с российской специальной военной операцией на Украине, финское Управление по взысканию долгов 10 марта приняло решение об аресте банковских счетов РЦНК. С конца апреля финские дипломатические представительства в России ограничены в банковском обслуживании в качестве ответной меры в ограничении банковского обслуживания российской дипмиссии в Финляндии.

https://ria.ru/20230814/finlyandiya-1889885465.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия, хельсинки, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)