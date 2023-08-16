https://ria.ru/20230816/rtsnk-1890336702.html
Россотрудничество подтвердило, что Финляндия разрешила РЦНК уплатить налоги
Россотрудничество подтвердило, что Финляндия разрешила РЦНК уплатить налоги - РИА Новости, 16.08.2023
Россотрудничество подтвердило, что Финляндия разрешила РЦНК уплатить налоги
Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов подтвердил РИА Новости информацию о том, что МИД Финляндии разрешил Российскому центру науки и культуры (РЦНК) в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:07
2023-08-16T09:07
2023-08-16T09:07
в мире
финляндия
россия
хельсинки
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов подтвердил РИА Новости информацию о том, что МИД Финляндии разрешил Российскому центру науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги. Ранее бизнес-издание Kauppalehti сообщило, что министерство иностранных дел Финляндии разрешило Российскому центру науки и культуры(РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги на недвижимость в размере чуть меньше 20 тысяч евро. "Да, действительно, властями Финляндии принято решение о возможности оплатить Российским центром науки и культуры всех необходимых платежей", — сказал Шевцов. Ранее сообщалось, что в связи с санкциями ЕС, введенными в связи с российской специальной военной операцией на Украине, финское Управление по взысканию долгов 10 марта приняло решение об аресте банковских счетов РЦНК. С конца апреля финские дипломатические представительства в России ограничены в банковском обслуживании в качестве ответной меры в ограничении банковского обслуживания российской дипмиссии в Финляндии.
https://ria.ru/20230814/finlyandiya-1889885465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, хельсинки, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Россотрудничество подтвердило, что Финляндия разрешила РЦНК уплатить налоги
Россотрудничество: Финляндия разрешила культурному центру России уплатить налоги