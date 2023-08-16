https://ria.ru/20230816/rost-1890504002.html

Росстат сообщил о росте цен производителей пищевой продукции в июле

Росстат сообщил о росте цен производителей пищевой продукции в июле - РИА Новости, 16.08.2023

Росстат сообщил о росте цен производителей пищевой продукции в июле

Цены производителей пищевой продукции в РФ в июле выросли на 1,5% по сравнению с июнем, темпы роста при этом ускорились - в июне по сравнению с маем он... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T21:26

2023-08-16T21:26

2023-08-16T21:26

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Цены производителей пищевой продукции в РФ в июле выросли на 1,5% по сравнению с июнем, темпы роста при этом ускорились - в июне по сравнению с маем он составлял 0,4%, следует из данных Росстата. С начала года цены производителей пищевой продукции выросли на 3,6%, но при этом в сравнении с июлем прошлого года - снизились на 0,3%. В частности, цены производителей парной баранины выросли на 21,3%, готовых продуктов из рыбы – на 18,9%. Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел стали дороже на 15,9%, мороженые ракообразные – на 13,6%, лапша – на 12,4%, мороженое рыбное филе – на 9,3%. Снизились цены на модифицированные крахмалы (минус 26,1%), на рыбные консервы (минус 12,7%) и на крахмальную патоку (минус 10,5%). Цены производителей напитков за июль стали ниже на 0,01%. С начала года они выросли на 4,1%, по сравнению с июлем прошлого года прибавили 4,5%

https://ria.ru/20230816/produkty-1890483352.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)