https://ria.ru/20230816/rosstat-1890415629.html

Миронов предложил переподчинить Росстат напрямую президенту

Миронов предложил переподчинить Росстат напрямую президенту - РИА Новости, 16.08.2023

Миронов предложил переподчинить Росстат напрямую президенту

Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Сергей Миронов в своем телеграм-канале предложил переподчинить Росстат напрямую президенту РФ. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:09

2023-08-16T15:09

2023-08-16T15:09

экономика

россия

сергей миронов

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Сергей Миронов в своем телеграм-канале предложил переподчинить Росстат напрямую президенту РФ. Ранее Росстат доложил о росте на 5,3% реальных располагаемых доходов россиян во II квартале 2023 года. "Я предлагаю переподчинить Росстат от Минэкономики напрямую президенту. Уверен, что в конечном итоге это пойдет на пользу всей стране", - написал Миронов. По его мнению, официальная статистика "внаглую подгоняется" под целевые прогнозы Минэкономразвития. Миронов отметил, что после того, как в марте 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет победить бедность, Росстат уже дважды поменял методику оценки этого параметра. "И как теперь понять, в какой точке мы находимся применительно к уровню бедности с 2018 года?" – задается вопросом парламентарий. "Точно такой же прием используется для занижения уровня инфляции", - считает Миронов. Лидер СРЗП подчеркнул, что данные Росстата – это оценки и ориентиры для всей системы власти, и они должны предоставляться без каких-либо искажений и не использоваться для "рисования красивой отчётности".

https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html

https://ria.ru/20230426/neft-1867974746.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сергей миронов, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф