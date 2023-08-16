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Миронов предложил переподчинить Росстат напрямую президенту - РИА Новости, 16.08.2023
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15:09 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/rosstat-1890415629.html
Миронов предложил переподчинить Росстат напрямую президенту
Миронов предложил переподчинить Росстат напрямую президенту - РИА Новости, 16.08.2023
Миронов предложил переподчинить Росстат напрямую президенту
Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Сергей Миронов в своем телеграм-канале предложил переподчинить Росстат напрямую президенту РФ. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:09
2023-08-16T15:09
экономика
россия
сергей миронов
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Сергей Миронов в своем телеграм-канале предложил переподчинить Росстат напрямую президенту РФ. Ранее Росстат доложил о росте на 5,3% реальных располагаемых доходов россиян во II квартале 2023 года. "Я предлагаю переподчинить Росстат от Минэкономики напрямую президенту. Уверен, что в конечном итоге это пойдет на пользу всей стране", - написал Миронов. По его мнению, официальная статистика "внаглую подгоняется" под целевые прогнозы Минэкономразвития. Миронов отметил, что после того, как в марте 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет победить бедность, Росстат уже дважды поменял методику оценки этого параметра. "И как теперь понять, в какой точке мы находимся применительно к уровню бедности с 2018 года?" – задается вопросом парламентарий. "Точно такой же прием используется для занижения уровня инфляции", - считает Миронов. Лидер СРЗП подчеркнул, что данные Росстата – это оценки и ориентиры для всей системы власти, и они должны предоставляться без каких-либо искажений и не использоваться для "рисования красивой отчётности".
https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html
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экономика, россия, сергей миронов, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
Миронов предложил переподчинить Росстат напрямую президенту

Миронов предложил передать Росстат из подчинения Минэкономразвития президенту

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Сергей Миронов в своем телеграм-канале предложил переподчинить Росстат напрямую президенту РФ.
Ранее Росстат доложил о росте на 5,3% реальных располагаемых доходов россиян во II квартале 2023 года.
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"Я предлагаю переподчинить Росстат от Минэкономики напрямую президенту. Уверен, что в конечном итоге это пойдет на пользу всей стране", - написал Миронов. По его мнению, официальная статистика "внаглую подгоняется" под целевые прогнозы Минэкономразвития.
Миронов отметил, что после того, как в марте 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет победить бедность, Росстат уже дважды поменял методику оценки этого параметра. "И как теперь понять, в какой точке мы находимся применительно к уровню бедности с 2018 года?" – задается вопросом парламентарий. "Точно такой же прием используется для занижения уровня инфляции", - считает Миронов.
Лидер СРЗП подчеркнул, что данные Росстата – это оценки и ориентиры для всей системы власти, и они должны предоставляться без каких-либо искажений и не использоваться для "рисования красивой отчётности".
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ЭкономикаРоссияСергей МироновВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФ
 
 
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