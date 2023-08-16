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"Триллионы для России". В США рассказали, как Путин обыграл Запад - РИА Новости, 16.08.2023
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14:57 16.08.2023 (обновлено: 14:59 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/rossiya-1890412579.html
"Триллионы для России". В США рассказали, как Путин обыграл Запад
"Триллионы для России". В США рассказали, как Путин обыграл Запад - РИА Новости, 16.08.2023
"Триллионы для России". В США рассказали, как Путин обыграл Запад
Россия существенно разбогатела за последний год, несмотря на конфликт на Украине и попытки Запада задушить ее экономику, пишет обозреватель Business Insider... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:57
2023-08-16T14:59
политика
россия
европа
украина
владимир путин
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия существенно разбогатела за последний год, несмотря на конфликт на Украине и попытки Запада задушить ее экономику, пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер."Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, &lt;…&gt; а США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва добавила к своим активам 600 миллиардов долларов", — говорится в статье.По словам колумниста, Соединенные Штаты обеднели на 5,9 триллиона долларов. При этом, если считать общие потери Северной Америки и Европы, то выйдет около 10,9 триллиона, уточнил Гловер.Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Ограничительные меры нарушили глобальные цепочки поставок и ударили по экономике США и Евросоюза.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, которая приводит к ухудшению жизни миллионов людей в Соединенных Штатах, в Европе и на всей остальной планете.
https://ria.ru/20230815/nato-1890221362.html
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политика, россия, европа, украина, владимир путин, санкции в отношении россии, сша
Политика, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Санкции в отношении России, США
"Триллионы для России". В США рассказали, как Путин обыграл Запад

BI: Россия заработала сотни миллиардов долларов, а Запад обнищал на триллионы

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия существенно разбогатела за последний год, несмотря на конфликт на Украине и попытки Запада задушить ее экономику, пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.
«
"Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, <…> а США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва добавила к своим активам 600 миллиардов долларов", — говорится в статье.
По словам колумниста, Соединенные Штаты обеднели на 5,9 триллиона долларов. При этом, если считать общие потери Северной Америки и Европы, то выйдет около 10,9 триллиона, уточнил Гловер.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Ограничительные меры нарушили глобальные цепочки поставок и ударили по экономике США и Евросоюза.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, которая приводит к ухудшению жизни миллионов людей в Соединенных Штатах, в Европе и на всей остальной планете.
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