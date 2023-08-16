https://ria.ru/20230816/rogov-1890456518.html
На Украине вынесли заочный приговор Рогову
На Украине вынесли заочный приговор Рогову - РИА Новости, 16.08.2023
На Украине вынесли заочный приговор Рогову
На Украине главу запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова заочно приговорили по статье "госизмена" к 15 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:45
2023-08-16T17:45
2023-08-16T17:45
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
владимир рогов
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. На Украине главу запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова заочно приговорили по статье "госизмена" к 15 годам тюрьмы, сообщает в среду в администрации подконтрольной Киеву части территории Запорожской области. "По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы приговорен… Рогов", - говорится в сообщении администрации, опубликованной на сайте. Согласно приведенной на сайте администрации информации, Рогову заочно предъявлены обвинения по статьям "государственная измена, совершенная в условиях военного положения", "пособничество государству-агрессору в форме добровольного сбора и передачи материальных ресурсов". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886442575.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине вынесли заочный приговор Рогову
Главу движения "Мы вместе с Россией" Рогова на Украине заочно осудили на 15 лет