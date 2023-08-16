https://ria.ru/20230816/rogov-1890456518.html

На Украине вынесли заочный приговор Рогову

На Украине вынесли заочный приговор Рогову - РИА Новости, 16.08.2023

На Украине вынесли заочный приговор Рогову

На Украине главу запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова заочно приговорили по статье "госизмена" к 15 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:45

2023-08-16T17:45

2023-08-16T17:45

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

владимир рогов

запорожская область

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. На Украине главу запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова заочно приговорили по статье "госизмена" к 15 годам тюрьмы, сообщает в среду в администрации подконтрольной Киеву части территории Запорожской области. "По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы приговорен… Рогов", - говорится в сообщении администрации, опубликованной на сайте. Согласно приведенной на сайте администрации информации, Рогову заочно предъявлены обвинения по статьям "государственная измена, совершенная в условиях военного положения", "пособничество государству-агрессору в форме добровольного сбора и передачи материальных ресурсов". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886442575.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, владимир рогов, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр