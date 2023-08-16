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Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран"
Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран" - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран"
Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска роботов разминирования "Уран-6", сообщил диктор на церемонии подписания. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:45
2023-08-16T15:45
2023-08-16T15:45
безопасность
россия
кубинка
патриот
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска роботов разминирования "Уран-6", сообщил диктор на церемонии подписания. "Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку многофункционального робототехнического комплекса разминирования МРТК-Р "Уран-6", - сказал диктор. Контракт подписан со Специальным конструкторским бюро МО РФ. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, кубинка, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Кубинка, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран"
Минобороны подписало контракт на поставку роботов-саперов "Уран"
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска роботов разминирования "Уран-6", сообщил диктор на церемонии подписания.
"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку многофункционального робототехнического комплекса разминирования МРТК-Р "Уран-6", - сказал диктор.
Контракт подписан со Специальным конструкторским бюро МО РФ.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Минобороны заключило контракт на поставку полевых подвижных комплексов