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Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран" - РИА Новости, 16.08.2023
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15:45 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/robot-1890426923.html
Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран"
Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран" - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран"
Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска роботов разминирования "Уран-6", сообщил диктор на церемонии подписания. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:45
2023-08-16T15:45
безопасность
россия
кубинка
патриот
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска роботов разминирования "Уран-6", сообщил диктор на церемонии подписания. "Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку многофункционального робототехнического комплекса разминирования МРТК-Р "Уран-6", - сказал диктор. Контракт подписан со Специальным конструкторским бюро МО РФ. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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россия
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безопасность, россия, кубинка, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Кубинка, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран"

Минобороны подписало контракт на поставку роботов-саперов "Уран"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВыгрузка робота-сапера "Уран-6"
Выгрузка робота-сапера Уран-6 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Выгрузка робота-сапера "Уран-6". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска роботов разминирования "Уран-6", сообщил диктор на церемонии подписания.
"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку многофункционального робототехнического комплекса разминирования МРТК-Р "Уран-6", - сказал диктор.
Контракт подписан со Специальным конструкторским бюро МО РФ.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку полевых подвижных комплексов
15:44
 
БезопасностьРоссияКубинкаПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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