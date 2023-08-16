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Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран"

Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран" - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны подписало контракт на поставку роботов "Уран"

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска роботов разминирования "Уран-6", сообщил диктор на церемонии подписания. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:45

2023-08-16T15:45

2023-08-16T15:45

безопасность

россия

кубинка

патриот

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска роботов разминирования "Уран-6", сообщил диктор на церемонии подписания. "Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку многофункционального робототехнического комплекса разминирования МРТК-Р "Уран-6", - сказал диктор. Контракт подписан со Специальным конструкторским бюро МО РФ. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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россия

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, кубинка, патриот, форум "армия — 2023"