https://ria.ru/20230816/restavratsiya-1890326975.html

В Благовещенске отреставрируют старинное здание таможни

В Благовещенске отреставрируют старинное здание таможни - РИА Новости, 16.08.2023

В Благовещенске отреставрируют старинное здание таможни

Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал реставрацию здания бывшей таможни Благовещенска, строители вернут ему исторический облик, сообщает... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T06:31

2023-08-16T06:31

2023-08-16T06:31

амурская область

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал реставрацию здания бывшей таможни Благовещенска, строители вернут ему исторический облик, сообщает правительство Приамурья. Сейчас готовность работ составляет 78%, заменена кровля, почти полностью очищен фасад здания. "В Благовещенске ведется большая работа по реставрации исторических зданий. Многие из них находятся в центральной части города и имеют неприглядный вид. Вековые здания должны украшать улицы, напоминать жителям и туристам о богатой истории Благовещенска и вызывать уважение к ней, - отметил Орлов.Как рассказал директор ГКУ "Строитель" Константин Шинкаренко, во время ремонта обнаружили, что перекрытия первого и второго этажей в аварийном состоянии, поэтому нужно было внести изменения в проект. Строители уже заменили и усилили перекрытия второго этажа и приступили к замене перекрытий первого этажа. Предстоит еще провести электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. В результате исторический облик здания будет полностью восстановлен. Его подчеркнут декоративной подсветкой. Отмечается, что в Благовещенске продолжается реконструкция Амурского областного Дома народного творчества. Частный инвестор начал реставрацию "Доходного дома Берчанского" на улице Калинина. Продолжают и капремонт крыши центрального корпуса БГПУ. Готовы проекты реставрации памятников архитектуры: дома Котельникова, здания бывшей гостиницы "Амур", корпуса БГПУ по улице Горького 231, здания областного военкомата. Идёт разработка проектной документации для реконструкции зданий Амурского областного краеведческого музея, кардиохирургического центра медакадемии и типографии УВД.

https://ria.ru/20230511/tor-1870942129.html

благовещенск

амурская область

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благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)