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В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума - РИА Новости, 16.08.2023
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14:57 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/referendum-1890412266.html
В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума
В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума - РИА Новости, 16.08.2023
В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума
Польские власти неожиданно изменили вопросы национального референдума, который планируется провести одновременно с парламентскими выборами 15 октября текущего... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:57
2023-08-16T14:57
в мире
польша
ближний восток
африка
ярослав качиньский
матеуш моравецкий
беата шидло
европарламент
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ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Польские власти неожиданно изменили вопросы национального референдума, который планируется провести одновременно с парламентскими выборами 15 октября текущего года. В Польше одновременно с парламентскими выборами будущей осенью намерены провести референдум по вопросу приема мигрантов в рамках европейской программы релокации. Позже стало известно, что на референдум также хотят вынести вопросы повышения пенсионного возраста, приватизации государственных предприятий, сноса заграждения на польско-белорусской границе. В среду премьер Матеуш Моравецкий подал спикеру сейма Эльжбете Витек предложение о назначении общенационального референдума. Два из четырех вопросов референдума, которые содержатся в предложении премьера, существенно отличаются от вопросов, которые лидеры правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) озвучивали в своих роликах, распространяемых в соцсетях. Первый вопрос озвучил в пятницу председатель PiS Ярослав Качиньский. Он сообщил, что вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?". В предложении, поданном правительством в сейм, содержание первого вопроса было изменено: "Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?". Второй вопрос референдума, объявленный в субботу экс-премьером, депутатом Европарламента Беатой Шидло, был следующим: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который составляет в настоящее время 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?". В предложении, поданном правительством, этот вопрос был изменен: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, включая восстановление пенсионного возраста, повышенного до 67 лет для женщин и мужчин?". Ранее в Польше был повышен пенсионный возраст, но потом вновь снижен. Третий и четвертый вопросы референдума, объявленные Моравецким и министром национальной обороны Мариушем Блащаком, остались без изменений. Однако их поменяли местами. Третий вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с принудительным механизмом переселения, навязанным европейской бюрократией?". "Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польской Республики с Республикой Беларусь?" - так сформулирован последний вопрос, выносимый на референдум. Ранее польская оппозиция заявила, что будет бойкотировать референдум, так как считает его частью предвыборной компании "Права и справедливости".
https://ria.ru/20230816/polsha-1890375338.html
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в мире, польша, ближний восток, африка, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, беата шидло, европарламент
В мире, Польша, Ближний Восток, Африка, Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий, Беата Шидло, Европарламент
В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума

В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума 15 октября

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Польские власти неожиданно изменили вопросы национального референдума, который планируется провести одновременно с парламентскими выборами 15 октября текущего года.
В Польше одновременно с парламентскими выборами будущей осенью намерены провести референдум по вопросу приема мигрантов в рамках европейской программы релокации. Позже стало известно, что на референдум также хотят вынести вопросы повышения пенсионного возраста, приватизации государственных предприятий, сноса заграждения на польско-белорусской границе.
В среду премьер Матеуш Моравецкий подал спикеру сейма Эльжбете Витек предложение о назначении общенационального референдума.
Два из четырех вопросов референдума, которые содержатся в предложении премьера, существенно отличаются от вопросов, которые лидеры правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) озвучивали в своих роликах, распространяемых в соцсетях.
Первый вопрос озвучил в пятницу председатель PiS Ярослав Качиньский. Он сообщил, что вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?". В предложении, поданном правительством в сейм, содержание первого вопроса было изменено: "Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?".
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Второй вопрос референдума, объявленный в субботу экс-премьером, депутатом Европарламента Беатой Шидло, был следующим: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который составляет в настоящее время 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?". В предложении, поданном правительством, этот вопрос был изменен: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, включая восстановление пенсионного возраста, повышенного до 67 лет для женщин и мужчин?". Ранее в Польше был повышен пенсионный возраст, но потом вновь снижен.
Третий и четвертый вопросы референдума, объявленные Моравецким и министром национальной обороны Мариушем Блащаком, остались без изменений. Однако их поменяли местами.
Третий вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с принудительным механизмом переселения, навязанным европейской бюрократией?".
"Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польской Республики с Республикой Беларусь?" - так сформулирован последний вопрос, выносимый на референдум.
Ранее польская оппозиция заявила, что будет бойкотировать референдум, так как считает его частью предвыборной компании "Права и справедливости".
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В миреПольшаБлижний ВостокАфрикаЯрослав КачиньскийМатеуш МоравецкийБеата ШидлоЕвропарламент
 
 
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