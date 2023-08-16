В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума
В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума 15 октября
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Польские власти неожиданно изменили вопросы национального референдума, который планируется провести одновременно с парламентскими выборами 15 октября текущего года.
В Польше одновременно с парламентскими выборами будущей осенью намерены провести референдум по вопросу приема мигрантов в рамках европейской программы релокации. Позже стало известно, что на референдум также хотят вынести вопросы повышения пенсионного возраста, приватизации государственных предприятий, сноса заграждения на польско-белорусской границе.
В среду премьер Матеуш Моравецкий подал спикеру сейма Эльжбете Витек предложение о назначении общенационального референдума.
Два из четырех вопросов референдума, которые содержатся в предложении премьера, существенно отличаются от вопросов, которые лидеры правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) озвучивали в своих роликах, распространяемых в соцсетях.
Первый вопрос озвучил в пятницу председатель PiS Ярослав Качиньский. Он сообщил, что вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?". В предложении, поданном правительством в сейм, содержание первого вопроса было изменено: "Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?".
Второй вопрос референдума, объявленный в субботу экс-премьером, депутатом Европарламента Беатой Шидло, был следующим: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который составляет в настоящее время 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?". В предложении, поданном правительством, этот вопрос был изменен: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, включая восстановление пенсионного возраста, повышенного до 67 лет для женщин и мужчин?". Ранее в Польше был повышен пенсионный возраст, но потом вновь снижен.
Третий и четвертый вопросы референдума, объявленные Моравецким и министром национальной обороны Мариушем Блащаком, остались без изменений. Однако их поменяли местами.
Третий вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с принудительным механизмом переселения, навязанным европейской бюрократией?".
"Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польской Республики с Республикой Беларусь?" - так сформулирован последний вопрос, выносимый на референдум.
Ранее польская оппозиция заявила, что будет бойкотировать референдум, так как считает его частью предвыборной компании "Права и справедливости".