https://ria.ru/20230816/referendum-1890412266.html

В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума

В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума - РИА Новости, 16.08.2023

В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума

Польские власти неожиданно изменили вопросы национального референдума, который планируется провести одновременно с парламентскими выборами 15 октября текущего... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:57

2023-08-16T14:57

2023-08-16T14:57

в мире

польша

ближний восток

африка

ярослав качиньский

матеуш моравецкий

беата шидло

европарламент

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ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Польские власти неожиданно изменили вопросы национального референдума, который планируется провести одновременно с парламентскими выборами 15 октября текущего года. В Польше одновременно с парламентскими выборами будущей осенью намерены провести референдум по вопросу приема мигрантов в рамках европейской программы релокации. Позже стало известно, что на референдум также хотят вынести вопросы повышения пенсионного возраста, приватизации государственных предприятий, сноса заграждения на польско-белорусской границе. В среду премьер Матеуш Моравецкий подал спикеру сейма Эльжбете Витек предложение о назначении общенационального референдума. Два из четырех вопросов референдума, которые содержатся в предложении премьера, существенно отличаются от вопросов, которые лидеры правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) озвучивали в своих роликах, распространяемых в соцсетях. Первый вопрос озвучил в пятницу председатель PiS Ярослав Качиньский. Он сообщил, что вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?". В предложении, поданном правительством в сейм, содержание первого вопроса было изменено: "Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?". Второй вопрос референдума, объявленный в субботу экс-премьером, депутатом Европарламента Беатой Шидло, был следующим: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который составляет в настоящее время 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?". В предложении, поданном правительством, этот вопрос был изменен: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, включая восстановление пенсионного возраста, повышенного до 67 лет для женщин и мужчин?". Ранее в Польше был повышен пенсионный возраст, но потом вновь снижен. Третий и четвертый вопросы референдума, объявленные Моравецким и министром национальной обороны Мариушем Блащаком, остались без изменений. Однако их поменяли местами. Третий вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с принудительным механизмом переселения, навязанным европейской бюрократией?". "Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польской Республики с Республикой Беларусь?" - так сформулирован последний вопрос, выносимый на референдум. Ранее польская оппозиция заявила, что будет бойкотировать референдум, так как считает его частью предвыборной компании "Права и справедливости".

https://ria.ru/20230816/polsha-1890375338.html

https://ria.ru/20230814/ukraina-1890039466.html

польша

ближний восток

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, ближний восток, африка, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, беата шидло, европарламент