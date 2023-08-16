https://ria.ru/20230816/redwings-1890429306.html

Red Wings отреагировала на возбуждение уголовного дела

Red Wings отреагировала на возбуждение уголовного дела - РИА Новости, 16.08.2023

Red Wings отреагировала на возбуждение уголовного дела

Требования безопасности при выполнении рейса из Антальи, после которого СК возбудил дело, не нарушались, хотя вспомогательная силовая установка и была... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:53

2023-08-16T15:53

2023-08-16T17:01

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Требования безопасности при выполнении рейса из Антальи, после которого СК возбудил дело, не нарушались, хотя вспомогательная силовая установка и была деактивирована; перевозчик оказывает полное содействие в предоставлении необходимой документации в рамках следственных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Red Wings.Ранее в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. По данным следствия, 13 августа ответственные за техэксплуатацию самолета работники авиакомпании приняли решение выполнить рейс Анталья – Москва (Жуковский) "для перевозки 406 пассажиров при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования"."Авиакомпания Red Wings подтверждает, что рейс Анталья-Москва (аэропорт Жуковский) 13 августа выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов, так как ВСУ предназначено для обеспечения запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования", - сообщили в компании."Главным приоритетом Red Wings всегда была и остается безопасность. Мы никогда не подвергаем риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность автоматически приводят к решению об отстранении воздушного судна для досконального выяснения причин и устранения неисправности", - сообщили в авиакомпании.Там пояснили, что система кондиционирования самолета была и остается исправной: в полете она функционирует за счет работы маршевых двигателей. "Соответствующий принцип закреплен в первичной технической документации авиапроизводителя и регламентах авиакомпаний", - добавили в Red Wings. "Сотрудники Red Wings оказывают полное содействие в предоставлении необходимой документации в рамках следственных мероприятий", - добавили в компании и отметили, что после задержек рейсов несколько дней подряд в целом вернулись к своему расписанию.

https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html

https://ria.ru/20230814/rosaviatsiya-1889922234.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), red wings airlines, туризм, новости - туризм