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Red Wings отреагировала на возбуждение уголовного дела - РИА Новости, 16.08.2023
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15:53 16.08.2023 (обновлено: 17:01 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/redwings-1890429306.html
Red Wings отреагировала на возбуждение уголовного дела
Red Wings отреагировала на возбуждение уголовного дела - РИА Новости, 16.08.2023
Red Wings отреагировала на возбуждение уголовного дела
Требования безопасности при выполнении рейса из Антальи, после которого СК возбудил дело, не нарушались, хотя вспомогательная силовая установка и была... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:53
2023-08-16T17:01
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
red wings airlines
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Требования безопасности при выполнении рейса из Антальи, после которого СК возбудил дело, не нарушались, хотя вспомогательная силовая установка и была деактивирована; перевозчик оказывает полное содействие в предоставлении необходимой документации в рамках следственных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Red Wings.Ранее в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. По данным следствия, 13 августа ответственные за техэксплуатацию самолета работники авиакомпании приняли решение выполнить рейс Анталья – Москва (Жуковский) "для перевозки 406 пассажиров при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования"."Авиакомпания Red Wings подтверждает, что рейс Анталья-Москва (аэропорт Жуковский) 13 августа выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов, так как ВСУ предназначено для обеспечения запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования", - сообщили в компании."Главным приоритетом Red Wings всегда была и остается безопасность. Мы никогда не подвергаем риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность автоматически приводят к решению об отстранении воздушного судна для досконального выяснения причин и устранения неисправности", - сообщили в авиакомпании.Там пояснили, что система кондиционирования самолета была и остается исправной: в полете она функционирует за счет работы маршевых двигателей. "Соответствующий принцип закреплен в первичной технической документации авиапроизводителя и регламентах авиакомпаний", - добавили в Red Wings. "Сотрудники Red Wings оказывают полное содействие в предоставлении необходимой документации в рамках следственных мероприятий", - добавили в компании и отметили, что после задержек рейсов несколько дней подряд в целом вернулись к своему расписанию.
https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), red wings airlines, туризм, новости - туризм
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Red Wings Airlines, Туризм, Новости - Туризм
Red Wings отреагировала на возбуждение уголовного дела

Авиакомпания Red Wings заявила, что содействует следственным мероприятиям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Требования безопасности при выполнении рейса из Антальи, после которого СК возбудил дело, не нарушались, хотя вспомогательная силовая установка и была деактивирована; перевозчик оказывает полное содействие в предоставлении необходимой документации в рамках следственных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Red Wings.
Ранее в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. По данным следствия, 13 августа ответственные за техэксплуатацию самолета работники авиакомпании приняли решение выполнить рейс Анталья – Москва (Жуковский) "для перевозки 406 пассажиров при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования".
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"Авиакомпания Red Wings подтверждает, что рейс Анталья-Москва (аэропорт Жуковский) 13 августа выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов, так как ВСУ предназначено для обеспечения запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования", - сообщили в компании.
"Главным приоритетом Red Wings всегда была и остается безопасность. Мы никогда не подвергаем риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность автоматически приводят к решению об отстранении воздушного судна для досконального выяснения причин и устранения неисправности", - сообщили в авиакомпании.
Там пояснили, что система кондиционирования самолета была и остается исправной: в полете она функционирует за счет работы маршевых двигателей. "Соответствующий принцип закреплен в первичной технической документации авиапроизводителя и регламентах авиакомпаний", - добавили в Red Wings.
"Сотрудники Red Wings оказывают полное содействие в предоставлении необходимой документации в рамках следственных мероприятий", - добавили в компании и отметили, что после задержек рейсов несколько дней подряд в целом вернулись к своему расписанию.
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