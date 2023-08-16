https://ria.ru/20230816/razrabotchiki-1890468888.html

В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли

В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли - РИА Новости, 16.08.2023

В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли

Дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за прошлый год, достигнув почти РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:36

2023-08-16T18:36

2023-08-16T18:36

общество

россия

максут шадаев

владимир путин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за прошлый год, достигнув почти 740 тысяч человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Потребность в кадрах сохраняется, но кадровая база отрасли тоже увеличивается - на 13% увеличилось количество сотрудников за прошлый год - всего это почти 740 тысяч человек у нас работают в IT-отрасли. Но дефицит разработчиков мы оцениваем в 500-700 тысяч человек, которые нам нужны, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли", - сказал Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.Министр отметил, что отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться: за прошлый год на 22% вырос объем продаж российских IT-решений. "Для расширения кадровой базы Минцифры реализует целый комплекс кадровых мероприятий.., которые охватывают основные возрастные группы: школьников, студентов и взрослых", - добавил он. Особое внимание министерство уделяет вопросам подготовки IT-специалистов в вузах: за последние три года количество бюджетных мест в вузах на этих направления увеличилось почти в два раза - до 117 тысяч мест с 62 тысяч. "У нас сейчас в вузах обучается порядка 350 тысяч будущих специалистов в сфере IT - это очень важно, мы добавили фактически 150 тысяч за счет увеличения контрольных цифр приема", - добавил Шадаев.

https://ria.ru/20230808/vakansiya-1888761698.html

россия

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Наталья Макарова

общество, россия, максут шадаев, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)