Рейтинг@Mail.ru
В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/razrabotchiki-1890468888.html
В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли
В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли - РИА Новости, 16.08.2023
В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли
Дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за прошлый год, достигнув почти РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:36
2023-08-16T18:36
общество
россия
максут шадаев
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за прошлый год, достигнув почти 740 тысяч человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. &quot;Потребность в кадрах сохраняется, но кадровая база отрасли тоже увеличивается - на 13% увеличилось количество сотрудников за прошлый год - всего это почти 740 тысяч человек у нас работают в IT-отрасли. Но дефицит разработчиков мы оцениваем в 500-700 тысяч человек, которые нам нужны, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли&quot;, - сказал Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.Министр отметил, что отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться: за прошлый год на 22% вырос объем продаж российских IT-решений. "Для расширения кадровой базы Минцифры реализует целый комплекс кадровых мероприятий.., которые охватывают основные возрастные группы: школьников, студентов и взрослых", - добавил он. Особое внимание министерство уделяет вопросам подготовки IT-специалистов в вузах: за последние три года количество бюджетных мест в вузах на этих направления увеличилось почти в два раза - до 117 тысяч мест с 62 тысяч. "У нас сейчас в вузах обучается порядка 350 тысяч будущих специалистов в сфере IT - это очень важно, мы добавили фактически 150 тысяч за счет увеличения контрольных цифр приема", - добавил Шадаев.
https://ria.ru/20230808/vakansiya-1888761698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, максут шадаев, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли

В Минцифры оценили дефицит разработчиков в России в 500-700 тысяч человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за прошлый год, достигнув почти 740 тысяч человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«

"Потребность в кадрах сохраняется, но кадровая база отрасли тоже увеличивается - на 13% увеличилось количество сотрудников за прошлый год - всего это почти 740 тысяч человек у нас работают в IT-отрасли. Но дефицит разработчиков мы оцениваем в 500-700 тысяч человек, которые нам нужны, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли", - сказал Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.

Министр отметил, что отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться: за прошлый год на 22% вырос объем продаж российских IT-решений. "Для расширения кадровой базы Минцифры реализует целый комплекс кадровых мероприятий.., которые охватывают основные возрастные группы: школьников, студентов и взрослых", - добавил он.
Особое внимание министерство уделяет вопросам подготовки IT-специалистов в вузах: за последние три года количество бюджетных мест в вузах на этих направления увеличилось почти в два раза - до 117 тысяч мест с 62 тысяч. "У нас сейчас в вузах обучается порядка 350 тысяч будущих специалистов в сфере IT - это очень важно, мы добавили фактически 150 тысяч за счет увеличения контрольных цифр приема", - добавил Шадаев.
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Исследование выявило самую высокооплачиваемую вакансию в России
8 августа, 04:38
 
ОбществоРоссияМаксут ШадаевВладимир ПутинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала