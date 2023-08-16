https://ria.ru/20230816/razrabotchiki-1890468888.html
В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли
В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли - РИА Новости, 16.08.2023
В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли
Дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за прошлый год, достигнув почти РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:36
2023-08-16T18:36
2023-08-16T18:36
общество
россия
максут шадаев
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за прошлый год, достигнув почти 740 тысяч человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Потребность в кадрах сохраняется, но кадровая база отрасли тоже увеличивается - на 13% увеличилось количество сотрудников за прошлый год - всего это почти 740 тысяч человек у нас работают в IT-отрасли. Но дефицит разработчиков мы оцениваем в 500-700 тысяч человек, которые нам нужны, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли", - сказал Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.Министр отметил, что отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться: за прошлый год на 22% вырос объем продаж российских IT-решений. "Для расширения кадровой базы Минцифры реализует целый комплекс кадровых мероприятий.., которые охватывают основные возрастные группы: школьников, студентов и взрослых", - добавил он. Особое внимание министерство уделяет вопросам подготовки IT-специалистов в вузах: за последние три года количество бюджетных мест в вузах на этих направления увеличилось почти в два раза - до 117 тысяч мест с 62 тысяч. "У нас сейчас в вузах обучается порядка 350 тысяч будущих специалистов в сфере IT - это очень важно, мы добавили фактически 150 тысяч за счет увеличения контрольных цифр приема", - добавил Шадаев.
https://ria.ru/20230808/vakansiya-1888761698.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, максут шадаев, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли
В Минцифры оценили дефицит разработчиков в России в 500-700 тысяч человек