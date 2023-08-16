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Балицкий заявил о фактах расстрелов в ВСУ за отказ идти в наступление - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/rasstrely-1890496218.html
Балицкий заявил о фактах расстрелов в ВСУ за отказ идти в наступление
Балицкий заявил о фактах расстрелов в ВСУ за отказ идти в наступление - РИА Новости, 16.08.2023
Балицкий заявил о фактах расстрелов в ВСУ за отказ идти в наступление
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала" о фактах расстрелов в рядах украинских военнослужащих за отказ идти в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T20:09
2023-08-16T20:09
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала" о фактах расстрелов в рядах украинских военнослужащих за отказ идти в наступление. В среду Балицкий заявил, что порядка 500 военных ВСУ отказались от наступления на запорожском направлении. "Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. Мотивация крайне низкая. Их гонят на убой, но умирать никому не хочется. Это становится таким массовым явлением, что даже не боятся расстрелов, которые мы фиксируем, а иногда даже видим с квадрокоптеров", - сказал Балицкий. По его словам, по частотам противника можно услышать плач, стоны, убеждения и мольбы, лишь бы только не идти в наступление. "Это очень деморализует противника", - подчеркнул Балицкий. При этом, по его словам, в рядах украинских войск кончаются "высокомотивированные бандеровцы".
https://ria.ru/20230816/vybor-1890469390.html
https://ria.ru/20230816/vsu-1890451751.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий заявил о фактах расстрелов в ВСУ за отказ идти в наступление

Балицкий: украинцев гонят на убой и расстреливают за отказ идти в наступление

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала" о фактах расстрелов в рядах украинских военнослужащих за отказ идти в наступление.
В среду Балицкий заявил, что порядка 500 военных ВСУ отказались от наступления на запорожском направлении.
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"Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. Мотивация крайне низкая. Их гонят на убой, но умирать никому не хочется. Это становится таким массовым явлением, что даже не боятся расстрелов, которые мы фиксируем, а иногда даже видим с квадрокоптеров", - сказал Балицкий.
По его словам, по частотам противника можно услышать плач, стоны, убеждения и мольбы, лишь бы только не идти в наступление. "Это очень деморализует противника", - подчеркнул Балицкий.
При этом, по его словам, в рядах украинских войск кончаются "высокомотивированные бандеровцы".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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