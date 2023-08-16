https://ria.ru/20230816/raschety-1890445862.html

МСП Банк начал осуществлять расчеты в узбекских сумах

МСП Банк начал осуществлять расчеты в узбекских сумах - РИА Новости, 16.08.2023

МСП Банк начал осуществлять расчеты в узбекских сумах

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал осуществлять расчеты в узбекских сумах, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:00

2023-08-16T17:00

2023-08-16T17:00

новости компаний - экономика

мсп банк

корпорация мсп

александр исаевич

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал осуществлять расчеты в узбекских сумах, сообщает пресс-служба кредитной организации. Открытие и обслуживание счёта является бесплатным, что дает возможность малым и средним предприятиям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, оптимизировать комиссионные расходы и повысить рентабельность бизнеса, уточняется в сообщении. "Российский бизнес продолжает экспортировать и импортировать. В сегодняшних реалиях одна из задач МСП Банка - дать предпринимателям возможность развивать сотрудничество с большим количеством партнёров из КНР и стран СНГ. При этом для предпринимателей нет дополнительных комиссий при покупке/продаже и конвертации иностранной валюты по курсу банка. Расчеты в нацвалютах позволяют снизить финансовые риски, в том числе риски неисполнения контрактов", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Для клиентов банка также доступны расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях. "В сложившихся условиях смены логистических маршрутов и введения механизма параллельного импорта важно предоставить предпринимателям возможность диверсификации международного сотрудничества и развития бизнеса с партнерами из стран СНГ. Это необходимо, в первую очередь, для увеличения доли расчетов между дружественными странами", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230814/perm-1890009071.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич, россия