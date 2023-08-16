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МСП Банк начал осуществлять расчеты в узбекских сумах - РИА Новости, 16.08.2023
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17:00 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/raschety-1890445862.html
МСП Банк начал осуществлять расчеты в узбекских сумах
МСП Банк начал осуществлять расчеты в узбекских сумах - РИА Новости, 16.08.2023
МСП Банк начал осуществлять расчеты в узбекских сумах
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал осуществлять расчеты в узбекских сумах, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:00
2023-08-16T17:00
новости компаний - экономика
мсп банк
корпорация мсп
александр исаевич
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал осуществлять расчеты в узбекских сумах, сообщает пресс-служба кредитной организации. Открытие и обслуживание счёта является бесплатным, что дает возможность малым и средним предприятиям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, оптимизировать комиссионные расходы и повысить рентабельность бизнеса, уточняется в сообщении. "Российский бизнес продолжает экспортировать и импортировать. В сегодняшних реалиях одна из задач МСП Банка - дать предпринимателям возможность развивать сотрудничество с большим количеством партнёров из КНР и стран СНГ. При этом для предпринимателей нет дополнительных комиссий при покупке/продаже и конвертации иностранной валюты по курсу банка. Расчеты в нацвалютах позволяют снизить финансовые риски, в том числе риски неисполнения контрактов", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Для клиентов банка также доступны расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях. "В сложившихся условиях смены логистических маршрутов и введения механизма параллельного импорта важно предоставить предпринимателям возможность диверсификации международного сотрудничества и развития бизнеса с партнерами из стран СНГ. Это необходимо, в первую очередь, для увеличения доли расчетов между дружественными странами", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич, россия
Новости компаний - Экономика, МСП Банк, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия

МСП Банк начал осуществлять расчеты в узбекских сумах

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал осуществлять расчеты в узбекских сумах, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Открытие и обслуживание счёта является бесплатным, что дает возможность малым и средним предприятиям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, оптимизировать комиссионные расходы и повысить рентабельность бизнеса, уточняется в сообщении.
Логотип корпорации МСП
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"Российский бизнес продолжает экспортировать и импортировать. В сегодняшних реалиях одна из задач МСП Банка - дать предпринимателям возможность развивать сотрудничество с большим количеством партнёров из КНР и стран СНГ. При этом для предпринимателей нет дополнительных комиссий при покупке/продаже и конвертации иностранной валюты по курсу банка. Расчеты в нацвалютах позволяют снизить финансовые риски, в том числе риски неисполнения контрактов", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Для клиентов банка также доступны расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях.
Логотип корпорации МСП
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"В сложившихся условиях смены логистических маршрутов и введения механизма параллельного импорта важно предоставить предпринимателям возможность диверсификации международного сотрудничества и развития бизнеса с партнерами из стран СНГ. Это необходимо, в первую очередь, для увеличения доли расчетов между дружественными странами", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Новости компаний - ЭкономикаМСП БанкКорпорация МСПАлександр ИсаевичРоссия
 
 
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