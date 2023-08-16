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В Минобороны рассказали, как оказывают помощь раненым на передовой - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:53 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/ranenye-1890476898.html
В Минобороны рассказали, как оказывают помощь раненым на передовой
В Минобороны рассказали, как оказывают помощь раненым на передовой - РИА Новости, 16.08.2023
В Минобороны рассказали, как оказывают помощь раненым на передовой
Мобильные медицинские бригады стали основой оказания помощи на передовой в зоне проведения специальной военной операции, заявил начальник Главного... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:53
2023-08-16T18:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
форум "армия — 2023"
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Мобильные медицинские бригады стали основой оказания помощи на передовой в зоне проведения специальной военной операции, заявил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2023". "Мобильные медицинские группы медицинских отрядов специального назначения стали основой оказания помощи на передовой в зоне СВО. В состав подвижных медгрупп входят травматолог, хирург, анестезиолог, ряд специалистов узкого профиля, средний медицинский персонал. Эти медицинские группы могут выдвигаться на передний край, способны оказывать на передовой достаточно большой объем медицинской помощи", - заявил он в ходе круглого стола "Военная медицина: опыт организации медицинского обеспечения войск в вооруженных конфликтах". По словам Тришкина, применение мобильных медицинских бригад получило широкое распространение именно с начала проведения спецоперации. Начальник ГВМУ добавил, что практический опыт оказания первой помощи, полученный в ходе СВО, учитывается при подготовке военнослужащих. "Уже разработана и доведена до войск новая программа военно-медицинской подготовки, которая включает базовый, расширенный и специальный уровни", - отметил Тришкин. "Улучшены показатели оказания помощи, в том числе временные. Значительно сокращено время эвакуации раненых для дальнейшего лечения в специализированных учреждениях", - заявил начальник ГВМУ. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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безопасность, россия, форум "армия — 2023", вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Форум "Армия — 2023", Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Минобороны рассказали, как оказывают помощь раненым на передовой

ГВМУ Минобороны: мобильные медбригады стали основой оказания помощи на передовой

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМедики и военнослужащий в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине
Медики и военнослужащий в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Медики и военнослужащий в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Мобильные медицинские бригады стали основой оказания помощи на передовой в зоне проведения специальной военной операции, заявил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2023".
"Мобильные медицинские группы медицинских отрядов специального назначения стали основой оказания помощи на передовой в зоне СВО. В состав подвижных медгрупп входят травматолог, хирург, анестезиолог, ряд специалистов узкого профиля, средний медицинский персонал. Эти медицинские группы могут выдвигаться на передний край, способны оказывать на передовой достаточно большой объем медицинской помощи", - заявил он в ходе круглого стола "Военная медицина: опыт организации медицинского обеспечения войск в вооруженных конфликтах".
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По словам Тришкина, применение мобильных медицинских бригад получило широкое распространение именно с начала проведения спецоперации. Начальник ГВМУ добавил, что практический опыт оказания первой помощи, полученный в ходе СВО, учитывается при подготовке военнослужащих. "Уже разработана и доведена до войск новая программа военно-медицинской подготовки, которая включает базовый, расширенный и специальный уровни", - отметил Тришкин.
"Улучшены показатели оказания помощи, в том числе временные. Значительно сокращено время эвакуации раненых для дальнейшего лечения в специализированных учреждениях", - заявил начальник ГВМУ.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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