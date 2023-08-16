https://ria.ru/20230816/ranenye-1890476898.html

В Минобороны рассказали, как оказывают помощь раненым на передовой

В Минобороны рассказали, как оказывают помощь раненым на передовой - РИА Новости, 16.08.2023

В Минобороны рассказали, как оказывают помощь раненым на передовой

Мобильные медицинские бригады стали основой оказания помощи на передовой в зоне проведения специальной военной операции, заявил начальник Главного... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:53

2023-08-16T18:53

2023-08-16T18:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

форум "армия — 2023"

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888589969_0:191:3044:1903_1920x0_80_0_0_c6f0fddd301147a185beaf11406bff82.jpg

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Мобильные медицинские бригады стали основой оказания помощи на передовой в зоне проведения специальной военной операции, заявил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2023". "Мобильные медицинские группы медицинских отрядов специального назначения стали основой оказания помощи на передовой в зоне СВО. В состав подвижных медгрупп входят травматолог, хирург, анестезиолог, ряд специалистов узкого профиля, средний медицинский персонал. Эти медицинские группы могут выдвигаться на передний край, способны оказывать на передовой достаточно большой объем медицинской помощи", - заявил он в ходе круглого стола "Военная медицина: опыт организации медицинского обеспечения войск в вооруженных конфликтах". По словам Тришкина, применение мобильных медицинских бригад получило широкое распространение именно с начала проведения спецоперации. Начальник ГВМУ добавил, что практический опыт оказания первой помощи, полученный в ходе СВО, учитывается при подготовке военнослужащих. "Уже разработана и доведена до войск новая программа военно-медицинской подготовки, которая включает базовый, расширенный и специальный уровни", - отметил Тришкин. "Улучшены показатели оказания помощи, в том числе временные. Значительно сокращено время эвакуации раненых для дальнейшего лечения в специализированных учреждениях", - заявил начальник ГВМУ. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887736510.html

https://ria.ru/20230707/svadba-1882707522.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, форум "армия — 2023", вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр