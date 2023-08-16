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В Белом доме ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет

В Белом доме ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет - РИА Новости, 16.08.2023

В Белом доме ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет

Никаких решений касательно возможности отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS в США еще не принято, однако возможность таких поставок сохраняется, заявил... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:07

2023-08-16T19:07

2023-08-16T19:14

специальная военная операция на украине

украина

россия

джон кирби

сергей лавров

сша

джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Никаких решений касательно возможности отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS в США еще не принято, однако возможность таких поставок сохраняется, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."У меня нет никакой обновленной информации касательно ATACMS. Президент (США Джо Байден) сказал, что (возможность их отправки) рассматривается. Она рассматривается. Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга.Он подчеркнул, что никаких окончательных решений на данный счет до сих пор не принято.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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россия

сша

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украина, россия, джон кирби, сергей лавров, сша, джо байден, нато