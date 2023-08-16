https://ria.ru/20230816/pvo-1890326221.html

В Калужской области уничтожили три украинских беспилотника

В Калужской области уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 16.08.2023

В Калужской области уничтожили три украинских беспилотника

Над Калужской областью комплексы ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T06:05

2023-08-16T06:05

2023-08-16T08:20

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Над Калужской областью комплексы ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области", — рассказали в ведомстве.Разрушений и пострадавших нет.ВСУ регулярно пытаются наносить удары беспилотниками по российским регионам.Во вторник вечером силы ПВО пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области. Еще один удар предотвратили днем ранее.На прошлой неделе средства ПВО сбили в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги два беспилотника, направлявшихся к Москве. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

https://ria.ru/20230815/bespilotnik-1890264526.html

калужская область

россия

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происшествия, калужская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)