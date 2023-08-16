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В Калужской области уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 16.08.2023 (обновлено: 08:20 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/pvo-1890326221.html
В Калужской области уничтожили три украинских беспилотника
В Калужской области уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 16.08.2023
В Калужской области уничтожили три украинских беспилотника
Над Калужской областью комплексы ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:05
2023-08-16T08:20
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Над Калужской областью комплексы ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.&quot;Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области&quot;, — рассказали в ведомстве.Разрушений и пострадавших нет.ВСУ регулярно пытаются наносить удары беспилотниками по российским регионам.Во вторник вечером силы ПВО пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области. Еще один удар предотвратили днем ранее.На прошлой неделе средства ПВО сбили в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги два беспилотника, направлявшихся к Москве. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
https://ria.ru/20230815/bespilotnik-1890264526.html
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происшествия, калужская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Калужской области уничтожили три украинских беспилотника

Минобороны: три дрона ВСУ уничтожены над Калужской областью

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Над Калужской областью комплексы ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
«

"Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области", — рассказали в ведомстве.

Разрушений и пострадавших нет.
ВСУ регулярно пытаются наносить удары беспилотниками по российским регионам.
Во вторник вечером силы ПВО пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области. Еще один удар предотвратили днем ранее.
На прошлой неделе средства ПВО сбили в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги два беспилотника, направлявшихся к Москве. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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