https://ria.ru/20230816/punkt-1890468328.html

Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 16.08.2023

Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Минометчики мотострелкового подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:33

2023-08-16T18:33

2023-08-16T18:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 авг – РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под Херсоном, и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости. "Недавно был выявлен наблюдательный пункт ВСУ, от старшего начальника были получены его координаты, было нанесено огневое воздействие, в результате цель была поражена", - сказал РИА Новости командир минометной батареи с позывным Ростов. По его словам, в ходе выполнения боевых задач наносится максимально возможное поражение живой силы противника , а также отдельных целей. "Периодически бывают ответы после выполнения наших задач, но работа контрбатарейной борьбы позволяет сразу нанести мгновенный ответ по вновь выявленным целям противника", - сказал Ростов. Командир минометной батареи рассказал, что на отработку цели уходит не более 2-3 минут, после чего минометный расчет уходит в укрытие. "Если вновь огонь исходит с данного района, повторяем нанесение огневого поражения", - заключил Ростов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минометчики уничтожают наблюдательный пункт украинского командования под Херсоном Минометчики уничтожают наблюдательный пункт украинского командования под Херсоном 2023-08-16T18:33 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины