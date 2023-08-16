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Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 16.08.2023 (обновлено: 18:52 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/punkt-1890468328.html
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 16.08.2023
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Минометчики мотострелкового подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:33
2023-08-16T18:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 авг – РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под Херсоном, и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости. "Недавно был выявлен наблюдательный пункт ВСУ, от старшего начальника были получены его координаты, было нанесено огневое воздействие, в результате цель была поражена", - сказал РИА Новости командир минометной батареи с позывным Ростов. По его словам, в ходе выполнения боевых задач наносится максимально возможное поражение живой силы противника , а также отдельных целей. "Периодически бывают ответы после выполнения наших задач, но работа контрбатарейной борьбы позволяет сразу нанести мгновенный ответ по вновь выявленным целям противника", - сказал Ростов. Командир минометной батареи рассказал, что на отработку цели уходит не более 2-3 минут, после чего минометный расчет уходит в укрытие. "Если вновь огонь исходит с данного района, повторяем нанесение огневого поражения", - заключил Ростов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Минометчики уничтожают наблюдательный пункт украинского командования под Херсоном
Минометчики уничтожают наблюдательный пункт украинского командования под Херсоном
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Российские минометчики поразили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 авг – РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под Херсоном, и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Недавно был выявлен наблюдательный пункт ВСУ, от старшего начальника были получены его координаты, было нанесено огневое воздействие, в результате цель была поражена", - сказал РИА Новости командир минометной батареи с позывным Ростов.
По его словам, в ходе выполнения боевых задач наносится максимально возможное поражение живой силы противника , а также отдельных целей.
"Периодически бывают ответы после выполнения наших задач, но работа контрбатарейной борьбы позволяет сразу нанести мгновенный ответ по вновь выявленным целям противника", - сказал Ростов.
Командир минометной батареи рассказал, что на отработку цели уходит не более 2-3 минут, после чего минометный расчет уходит в укрытие. "Если вновь огонь исходит с данного района, повторяем нанесение огневого поражения", - заключил Ростов.
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