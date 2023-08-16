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Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 16.08.2023
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Минометчики мотострелкового подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:33
2023-08-16T18:33
2023-08-16T18:52
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 авг – РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под Херсоном, и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости. "Недавно был выявлен наблюдательный пункт ВСУ, от старшего начальника были получены его координаты, было нанесено огневое воздействие, в результате цель была поражена", - сказал РИА Новости командир минометной батареи с позывным Ростов. По его словам, в ходе выполнения боевых задач наносится максимально возможное поражение живой силы противника , а также отдельных целей. "Периодически бывают ответы после выполнения наших задач, но работа контрбатарейной борьбы позволяет сразу нанести мгновенный ответ по вновь выявленным целям противника", - сказал Ростов. Командир минометной батареи рассказал, что на отработку цели уходит не более 2-3 минут, после чего минометный расчет уходит в укрытие. "Если вновь огонь исходит с данного района, повторяем нанесение огневого поражения", - заключил Ростов.
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Минометчики уничтожают наблюдательный пункт украинского командования под Херсоном
Минометчики уничтожают наблюдательный пункт украинского командования под Херсоном
2023-08-16T18:33
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Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Российские минометчики поразили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 авг – РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под Херсоном, и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Недавно был выявлен наблюдательный пункт ВСУ
, от старшего начальника были получены его координаты, было нанесено огневое воздействие, в результате цель была поражена", - сказал РИА Новости командир минометной батареи с позывным Ростов.
По его словам, в ходе выполнения боевых задач наносится максимально возможное поражение живой силы противника , а также отдельных целей.
"Периодически бывают ответы после выполнения наших задач, но работа контрбатарейной борьбы позволяет сразу нанести мгновенный ответ по вновь выявленным целям противника", - сказал Ростов.
Командир минометной батареи рассказал, что на отработку цели уходит не более 2-3 минут, после чего минометный расчет уходит в укрытие. "Если вновь огонь исходит с данного района, повторяем нанесение огневого поражения", - заключил Ростов.
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