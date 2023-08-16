https://ria.ru/20230816/psb-1890387068.html
Проекты ПСБ по возведению жилья для работников ОПК оценили в 50 млрд рублей
Проекты ПСБ по возведению жилья для работников ОПК оценили в 50 млрд рублей - РИА Новости, 16.08.2023
Проекты ПСБ по возведению жилья для работников ОПК оценили в 50 млрд рублей
В 50 миллиардов рублей оценивается перспективный портфель проектов ПСБ по программе строительства жилья для сотрудников ОПК, сообщил председатель ПСБ Петр... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:23
2023-08-16T13:23
2023-08-16T13:23
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
жилье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В 50 миллиардов рублей оценивается перспективный портфель проектов ПСБ по программе строительства жилья для сотрудников ОПК, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Как отметили в пресс-службе ПСБ, данная программа строительства жилья для сотрудников ОПК разработана и реализуется банком вместе с предприятиями отрасли в качестве мотивационного механизма привлечения и удержания высококвалифицированных кадров. "Обеспечение молодых кадров жильем – это ключевая, важная для всех тема, и создание таких преференций, как доступное жилье, является для работодателей конкурентным преимуществом в возросшей сегодня борьбе за профессиональные кадры. Главная особенность реализуемой ПСБ программы — создание условий для приобретения работниками предприятий квартир по ценам ниже рыночных. Программа набирает обороты, ее география обширна и продолжает расширяться", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Фрадкова с открытия совместного заседания подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики и Экспертного совета. Он добавил, что уже сейчас прорабатываются проекты в более чем 30 городах 26 регионов РФ. В текущем году начинается строительство свыше 3 тысяч квартир для ОПК. В рамках реализации проекта банк подписал свыше 30 соглашений о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников предприятий и развитию инфраструктурных проектов. В проработке находятся проекты строительства суммарным объемом свыше 700 тысяч "квадратов". Кроме того, в рамках мероприятия участники дискуссии обсудили наработанный опыт реализации проектов по обеспечению работников ОПК жильем, сформировали предложения по развитию такой работы и договорились о продолжении реализации мотивационных программ с привлечением предприятий ОПК и региональных властей, уточнили в пресс-службе банка. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, псб (банк псб), петр фрадков, жилье
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков, Жилье
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В 50 миллиардов рублей оценивается перспективный портфель проектов ПСБ по программе строительства жилья для сотрудников ОПК, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023".
Как отметили в пресс-службе ПСБ, данная программа строительства жилья для сотрудников ОПК разработана и реализуется банком вместе с предприятиями отрасли в качестве мотивационного механизма привлечения и удержания высококвалифицированных кадров.
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"Обеспечение молодых кадров жильем – это ключевая, важная для всех тема, и создание таких преференций, как доступное жилье, является для работодателей конкурентным преимуществом в возросшей сегодня борьбе за профессиональные кадры. Главная особенность реализуемой ПСБ программы — создание условий для приобретения работниками предприятий квартир по ценам ниже рыночных. Программа набирает обороты, ее география обширна и продолжает расширяться", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Фрадкова с открытия совместного заседания подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики и Экспертного совета.
Он добавил, что уже сейчас прорабатываются проекты в более чем 30 городах 26 регионов РФ
. В текущем году начинается строительство свыше 3 тысяч квартир для ОПК. В рамках реализации проекта банк подписал свыше 30 соглашений о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников предприятий и развитию инфраструктурных проектов. В проработке находятся проекты строительства суммарным объемом свыше 700 тысяч "квадратов".
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Кроме того, в рамках мероприятия участники дискуссии обсудили наработанный опыт реализации проектов по обеспечению работников ОПК жильем, сформировали предложения по развитию такой работы и договорились о продолжении реализации мотивационных программ с привлечением предприятий ОПК и региональных властей, уточнили в пресс-службе банка.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.