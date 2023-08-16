https://ria.ru/20230816/psb-1890379371.html

ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях Концерна Радиоэлектронных технологий

ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях Концерна Радиоэлектронных технологий - РИА Новости, 16.08.2023

ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях Концерна Радиоэлектронных технологий

ПСБ и Концерн Радиоэлектронные технологии (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" заключили соглашение РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:49

2023-08-16T12:49

2023-08-16T12:49

россия

псб (банк псб)

александр панов

концерн радиоэлектронные технологии

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ и Концерн Радиоэлектронные технологии (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" заключили соглашение об открытии офисов нового формата на территории предприятий Концерна, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и генеральный директор Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Александр Пан. Мини-офис - новый формат отделений ПСБ, разработанный специально для сотрудников предприятий - зарплатных клиентов банка. В мини-офисах сотрудники концерна смогут открыть счет или депозит, оформить зарплатную карту или страховку, получить кредит, настроить программу лояльности, заказать справку или выписку, воспользоваться консультацией специалистов банка по любому финансовому вопросу. Сеть мини-офисов банка будет открыта на территории предприятий Концерна, расположенных в разных регионах России. "Сегодня ПСБ реализует новый формат банковского обслуживания зарплатных клиентов, направленный на повышение доступности банковских услуг для сотрудников ключевых отраслей российской экономики и ОПК, расширение социальных гарантий работников, развитие программ льготного кредитования и обеспечения жильем. По всем этим важным направлениям мы активно взаимодействуем с нашим давним партнером – КРЭТ. В ближайшее время для удобства сотрудников КРЭТ мы откроем офисы банка непосредственно на территории предприятий, чтобы люди могли оперативно решить любой финансовый вопрос, получить интересующие финансовые услуги или консультацию в удобное время, не отрываясь от работы", - отметил на церемонии подписания Минаев сказал, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, генеральный директор КРЭТ подчеркнул, что "Ростех" ведет постоянную работу по улучшению условий труда действующих сотрудников и привлечению новых кадров. "Предприятия Корпорации предлагают работникам конкурентоспособный социальный пакет, жилищную программу, негосударственное пенсионное обеспечение и многое другое. Открытие сети мини-офисов ПСБ на территории наших предприятий – еще один важный шаг в этом направлении. Соглашение с ПСБ будет способствовать расширению спектра банковских услуг, доступных для сотрудников концерна и повысит удобство совершения финансовых операций", - цитирует пресс-служба банка Пана.

https://ria.ru/20230816/psb-1890375792.html

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Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), александр панов, концерн радиоэлектронные технологии, форум "армия — 2023"