https://ria.ru/20230816/psb-1890375792.html

ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества"

ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества" - РИА Новости, 16.08.2023

ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества"

ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества", призванную стать... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:35

2023-08-16T12:35

2023-08-16T12:35

россия

псб (банк псб)

петр фрадков

форум "армия — 2023"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества", призванную стать основой финансовой и социальной инфраструктуры для участников и ветеранов СВО, сообщает банк. Как отметил на презентации карты председатель ПСБ Петр Фрадков, всесторонняя поддержка и забота об участниках и ветеранах СВО и их семьях - это сегодня приоритетный вопрос и для государства, и для всего нашего общества. "ПСБ стремится внести свой вклад в систему поддержки наших бойцов, отстаивающих интересы страны в ходе СВО. Мы готовы участвовать в адресных программах помощи и социальных гарантий и предоставляем собственную систему льгот от банка", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. В свою очередь, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что сегодня важно показать, что общество относится к защитникам Отечества с почетом, а все граждане понимают, что то, что ветераны сделали для страны, крайне важно. "Все партнеры фонда солидарны с нашими основными принципами работы — справедливость, забота и уважение — и готовы поддерживать ветеранов и родных погибших", - сказала она.

https://ria.ru/20230816/psb-1890363262.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), петр фрадков, форум "армия — 2023"