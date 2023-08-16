https://ria.ru/20230816/psb-1890375792.html
ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества"
ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества" - РИА Новости, 16.08.2023
ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества"
ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества", призванную стать... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:35
2023-08-16T12:35
2023-08-16T12:35
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества", призванную стать основой финансовой и социальной инфраструктуры для участников и ветеранов СВО, сообщает банк. Как отметил на презентации карты председатель ПСБ Петр Фрадков, всесторонняя поддержка и забота об участниках и ветеранах СВО и их семьях - это сегодня приоритетный вопрос и для государства, и для всего нашего общества. "ПСБ стремится внести свой вклад в систему поддержки наших бойцов, отстаивающих интересы страны в ходе СВО. Мы готовы участвовать в адресных программах помощи и социальных гарантий и предоставляем собственную систему льгот от банка", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. В свою очередь, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что сегодня важно показать, что общество относится к защитникам Отечества с почетом, а все граждане понимают, что то, что ветераны сделали для страны, крайне важно. "Все партнеры фонда солидарны с нашими основными принципами работы — справедливость, забота и уважение — и готовы поддерживать ветеранов и родных погибших", - сказала она.
https://ria.ru/20230816/psb-1890363262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб), петр фрадков, форум "армия — 2023"
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков, Форум "Армия — 2023"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества", призванную стать основой финансовой и социальной инфраструктуры для участников и ветеранов СВО, сообщает банк.
Как отметил на презентации карты председатель ПСБ Петр Фрадков
, всесторонняя поддержка и забота об участниках и ветеранах СВО и их семьях - это сегодня приоритетный вопрос и для государства, и для всего нашего общества.
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"ПСБ стремится внести свой вклад в систему поддержки наших бойцов, отстаивающих интересы страны в ходе СВО. Мы готовы участвовать в адресных программах помощи и социальных гарантий и предоставляем собственную систему льгот от банка", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
В свою очередь, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что сегодня важно показать, что общество относится к защитникам Отечества с почетом, а все граждане понимают, что то, что ветераны сделали для страны, крайне важно. "Все партнеры фонда солидарны с нашими основными принципами работы — справедливость, забота и уважение — и готовы поддерживать ветеранов и родных погибших", - сказала она.