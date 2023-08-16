Рейтинг@Mail.ru
ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества" - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/psb-1890375792.html
ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества"
ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества" - РИА Новости, 16.08.2023
ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества"
ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества", призванную стать... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:35
2023-08-16T12:35
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества", призванную стать основой финансовой и социальной инфраструктуры для участников и ветеранов СВО, сообщает банк. Как отметил на презентации карты председатель ПСБ Петр Фрадков, всесторонняя поддержка и забота об участниках и ветеранах СВО и их семьях - это сегодня приоритетный вопрос и для государства, и для всего нашего общества. "ПСБ стремится внести свой вклад в систему поддержки наших бойцов, отстаивающих интересы страны в ходе СВО. Мы готовы участвовать в адресных программах помощи и социальных гарантий и предоставляем собственную систему льгот от банка", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. В свою очередь, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что сегодня важно показать, что общество относится к защитникам Отечества с почетом, а все граждане понимают, что то, что ветераны сделали для страны, крайне важно. "Все партнеры фонда солидарны с нашими основными принципами работы — справедливость, забота и уважение — и готовы поддерживать ветеранов и родных погибших", - сказала она.
https://ria.ru/20230816/psb-1890363262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a3b2c7e26064687ae4b75e0242e1fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, псб (банк псб), петр фрадков, форум "армия — 2023"
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков, Форум "Армия — 2023"

ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип ПАО "Промсвязьбанк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества", призванную стать основой финансовой и социальной инфраструктуры для участников и ветеранов СВО, сообщает банк.
Как отметил на презентации карты председатель ПСБ Петр Фрадков, всесторонняя поддержка и забота об участниках и ветеранах СВО и их семьях - это сегодня приоритетный вопрос и для государства, и для всего нашего общества.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
ПСБ наградил победителей нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках-2022"
11:42
"ПСБ стремится внести свой вклад в систему поддержки наших бойцов, отстаивающих интересы страны в ходе СВО. Мы готовы участвовать в адресных программах помощи и социальных гарантий и предоставляем собственную систему льгот от банка", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
В свою очередь, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что сегодня важно показать, что общество относится к защитникам Отечества с почетом, а все граждане понимают, что то, что ветераны сделали для страны, крайне важно. "Все партнеры фонда солидарны с нашими основными принципами работы — справедливость, забота и уважение — и готовы поддерживать ветеранов и родных погибших", - сказала она.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковФорум "Армия — 2023"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала