Рейтинг@Mail.ru
Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
 
22:35 16.08.2023 (обновлено: 22:38 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/promkompleks-1890508768.html
Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса
Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса - РИА Новости, 16.08.2023
Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса
Власти Ставропольского края в рамках реализации госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи" в текущем году направили около 900 миллионов рублей... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:35
2023-08-16T22:38
ставропольский край
экономика
ставропольский край
россия
технологии
владимир владимиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749830524_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_bd0370a5189ce70c0f107094834362d6.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края в рамках реализации госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи" в текущем году направили около 900 миллионов рублей на сопровождение инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Так, объем отгруженной краевым промышленным комплексом продукции в прошлом году составил 584,7 миллиарда рублей с ростом в 8,1%. Ожидается, что инвестиции в основной капитал обрабатывающих предприятий в 2023 году составит порядка 44,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации инвестпроектов Ставрополье является одним из самых энергетически профицитных регионов. Так, в прошлом году в крае было произведено 16,7 миллиарда кВт/ч, а израсходовано 11,3 миллиарда кВт/ч. При этом большая работа проводится по развитию энергоэффективных технологий. В 2022 году заменили более 5200 уличных светильников на энергосберегающие. Электросетевыми организациями Ставропольского края в 2022 году было введено в эксплуатацию порядка 400 км кабельных и воздушных линий электропередачи, говорится в сообщении. Кроме того, краю удалось занять одни из лидирующих позиции по доступности интернета и телефонной связи. Более 74% домохозяйств региона имеют доступ к сети интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек. Ставропольский край первый среди регионов России, жителям которого стал доступен домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что в прошлом году сотовыми операторами построено и модернизировано более 700 станций связи преимущественно стандарта 4G. На сегодня покрытие радиотелефонной связью составляет 97% территории края, на которой проживает 99% населения Ставрополья. "Новые инвестпроекты в промышленности дают не только рабочие места и зарплаты для ставропольцев, но привлекают новые технологии, делают ставропольскую экономику более конкурентной Каждый рубль, выделенный на реализацию программы должен возвращаться с многократным ростом в виде инвестиционных вложений в наш индустриальный комплекс", - отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20230802/pischeprom-1887759191.html
https://ria.ru/20230525/investitsii-1874090509.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749830524_514:0:3245:2048_1920x0_80_0_0_116e6b7eeed5720f0e0de664ed4a9eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ставропольский край, россия, технологии, владимир владимиров
Ставропольский край, Экономика, Ставропольский край, Россия, Технологии, Владимир Владимиров
Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса

Ставрополье направило порядка 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВ Пятигорске
В Пятигорске - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
В Пятигорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края в рамках реализации госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи" в текущем году направили около 900 миллионов рублей на сопровождение инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Так, объем отгруженной краевым промышленным комплексом продукции в прошлом году составил 584,7 миллиарда рублей с ростом в 8,1%. Ожидается, что инвестиции в основной капитал обрабатывающих предприятий в 2023 году составит порядка 44,7 миллиарда рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Ставропольский пищепром по итогам полугодия нарастил выпуск продукции на 7%
2 августа, 12:27
Благодаря реализации инвестпроектов Ставрополье является одним из самых энергетически профицитных регионов. Так, в прошлом году в крае было произведено 16,7 миллиарда кВт/ч, а израсходовано 11,3 миллиарда кВт/ч. При этом большая работа проводится по развитию энергоэффективных технологий. В 2022 году заменили более 5200 уличных светильников на энергосберегающие. Электросетевыми организациями Ставропольского края в 2022 году было введено в эксплуатацию порядка 400 км кабельных и воздушных линий электропередачи, говорится в сообщении.
Кроме того, краю удалось занять одни из лидирующих позиции по доступности интернета и телефонной связи. Более 74% домохозяйств региона имеют доступ к сети интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек. Ставропольский край первый среди регионов России, жителям которого стал доступен домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что в прошлом году сотовыми операторами построено и модернизировано более 700 станций связи преимущественно стандарта 4G. На сегодня покрытие радиотелефонной связью составляет 97% территории края, на которой проживает 99% населения Ставрополья.
"Новые инвестпроекты в промышленности дают не только рабочие места и зарплаты для ставропольцев, но привлекают новые технологии, делают ставропольскую экономику более конкурентной Каждый рубль, выделенный на реализацию программы должен возвращаться с многократным ростом в виде инвестиционных вложений в наш индустриальный комплекс", - отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, слова которого привели в пресс-службе.
Рубли - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Объем инвестиций в Ставрополье в 2023 году может вырасти до 300 млрд рублей
25 мая, 14:09
 
Ставропольский крайЭкономикаСтавропольский крайРоссияТехнологииВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала