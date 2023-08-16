https://ria.ru/20230816/promkompleks-1890508768.html

Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса

Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса - РИА Новости, 16.08.2023

Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса

Власти Ставропольского края в рамках реализации госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи" в текущем году направили около 900 миллионов рублей... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T22:35

2023-08-16T22:35

2023-08-16T22:38

ставропольский край

экономика

ставропольский край

россия

технологии

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края в рамках реализации госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи" в текущем году направили около 900 миллионов рублей на сопровождение инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Так, объем отгруженной краевым промышленным комплексом продукции в прошлом году составил 584,7 миллиарда рублей с ростом в 8,1%. Ожидается, что инвестиции в основной капитал обрабатывающих предприятий в 2023 году составит порядка 44,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации инвестпроектов Ставрополье является одним из самых энергетически профицитных регионов. Так, в прошлом году в крае было произведено 16,7 миллиарда кВт/ч, а израсходовано 11,3 миллиарда кВт/ч. При этом большая работа проводится по развитию энергоэффективных технологий. В 2022 году заменили более 5200 уличных светильников на энергосберегающие. Электросетевыми организациями Ставропольского края в 2022 году было введено в эксплуатацию порядка 400 км кабельных и воздушных линий электропередачи, говорится в сообщении. Кроме того, краю удалось занять одни из лидирующих позиции по доступности интернета и телефонной связи. Более 74% домохозяйств региона имеют доступ к сети интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек. Ставропольский край первый среди регионов России, жителям которого стал доступен домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что в прошлом году сотовыми операторами построено и модернизировано более 700 станций связи преимущественно стандарта 4G. На сегодня покрытие радиотелефонной связью составляет 97% территории края, на которой проживает 99% населения Ставрополья. "Новые инвестпроекты в промышленности дают не только рабочие места и зарплаты для ставропольцев, но привлекают новые технологии, делают ставропольскую экономику более конкурентной Каждый рубль, выделенный на реализацию программы должен возвращаться с многократным ростом в виде инвестиционных вложений в наш индустриальный комплекс", - отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20230802/pischeprom-1887759191.html

https://ria.ru/20230525/investitsii-1874090509.html

ставропольский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ставропольский край, россия, технологии, владимир владимиров