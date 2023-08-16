https://ria.ru/20230816/promkompleks-1890508768.html
Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса
Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса - РИА Новости, 16.08.2023
Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса
Власти Ставропольского края в рамках реализации госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи" в текущем году направили около 900 миллионов рублей... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:35
2023-08-16T22:35
2023-08-16T22:38
ставропольский край
экономика
ставропольский край
россия
технологии
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края в рамках реализации госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи" в текущем году направили около 900 миллионов рублей на сопровождение инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Так, объем отгруженной краевым промышленным комплексом продукции в прошлом году составил 584,7 миллиарда рублей с ростом в 8,1%. Ожидается, что инвестиции в основной капитал обрабатывающих предприятий в 2023 году составит порядка 44,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации инвестпроектов Ставрополье является одним из самых энергетически профицитных регионов. Так, в прошлом году в крае было произведено 16,7 миллиарда кВт/ч, а израсходовано 11,3 миллиарда кВт/ч. При этом большая работа проводится по развитию энергоэффективных технологий. В 2022 году заменили более 5200 уличных светильников на энергосберегающие. Электросетевыми организациями Ставропольского края в 2022 году было введено в эксплуатацию порядка 400 км кабельных и воздушных линий электропередачи, говорится в сообщении. Кроме того, краю удалось занять одни из лидирующих позиции по доступности интернета и телефонной связи. Более 74% домохозяйств региона имеют доступ к сети интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек. Ставропольский край первый среди регионов России, жителям которого стал доступен домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что в прошлом году сотовыми операторами построено и модернизировано более 700 станций связи преимущественно стандарта 4G. На сегодня покрытие радиотелефонной связью составляет 97% территории края, на которой проживает 99% населения Ставрополья. "Новые инвестпроекты в промышленности дают не только рабочие места и зарплаты для ставропольцев, но привлекают новые технологии, делают ставропольскую экономику более конкурентной Каждый рубль, выделенный на реализацию программы должен возвращаться с многократным ростом в виде инвестиционных вложений в наш индустриальный комплекс", - отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20230802/pischeprom-1887759191.html
https://ria.ru/20230525/investitsii-1874090509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ставропольский край, россия, технологии, владимир владимиров
Ставропольский край, Экономика, Ставропольский край, Россия, Технологии, Владимир Владимиров
Ставрополье направило около 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса
Ставрополье направило порядка 900 миллионов рублей на развитие промкомплекса
СТАВРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края в рамках реализации госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи" в текущем году направили около 900 миллионов рублей на сопровождение инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Так, объем отгруженной краевым промышленным комплексом продукции в прошлом году составил 584,7 миллиарда рублей с ростом в 8,1%. Ожидается, что инвестиции в основной капитал обрабатывающих предприятий в 2023 году составит порядка 44,7 миллиарда рублей.
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Благодаря реализации инвестпроектов Ставрополье является одним из самых энергетически профицитных регионов. Так, в прошлом году в крае было произведено 16,7 миллиарда кВт/ч, а израсходовано 11,3 миллиарда кВт/ч. При этом большая работа проводится по развитию энергоэффективных технологий. В 2022 году заменили более 5200 уличных светильников на энергосберегающие. Электросетевыми организациями Ставропольского края в 2022 году было введено в эксплуатацию порядка 400 км кабельных и воздушных линий электропередачи, говорится в сообщении.
Кроме того, краю удалось занять одни из лидирующих позиции по доступности интернета и телефонной связи. Более 74% домохозяйств региона имеют доступ к сети интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек. Ставропольский край первый среди регионов России
, жителям которого стал доступен домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что в прошлом году сотовыми операторами построено и модернизировано более 700 станций связи преимущественно стандарта 4G. На сегодня покрытие радиотелефонной связью составляет 97% территории края, на которой проживает 99% населения Ставрополья.
"Новые инвестпроекты в промышленности дают не только рабочие места и зарплаты для ставропольцев, но привлекают новые технологии, делают ставропольскую экономику более конкурентной Каждый рубль, выделенный на реализацию программы должен возвращаться с многократным ростом в виде инвестиционных вложений в наш индустриальный комплекс", - отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
, слова которого привели в пресс-службе.
Объем инвестиций в Ставрополье в 2023 году может вырасти до 300 млрд рублей