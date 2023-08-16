https://ria.ru/20230816/prokuror-1890508173.html

Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году

Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году - РИА Новости, 16.08.2023

Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году

Прокурор округа Фултон (американский штат Джорджия) Фэни Уиллис предложила назначить начало разбирательства по делу о предполагаемом вмешательстве в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T22:26

2023-08-16T22:26

2023-08-16T22:45

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Прокурор округа Фултон (американский штат Джорджия) Фэни Уиллис предложила назначить начало разбирательства по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием экс-президента Дональда Трампа на 4 марта 2024 года, следует из судебного документа, который публикует агентство Рейтер. Начало суда предполагается назначить в канун так называемого "супервторника", когда избиратели выйдут одновременно голосовать на праймериз в 14 штатах. В этот день выбирается больше делегатов от штатов, нежели в любой другой день предвыборной гонки, поэтому для всех кандидатов в президенты этот день представляет большую важность.Согласно этой информации, заключительное досудебное слушание при этом прокуратура предлагает провести 20 февраля того же года. Новая порция обвинений в отношении Трампа связана с якобы имевшей место попыткой давления на должностных лиц в штате Джорджия для пересмотра результатов президентских выборов, состоявшихся в 2020 году. В общей сложности обвинения в рамках данного дела были выдвинуты против 19 лиц, включая бывшего главу государства. Ранее прокуратура обязала Трампа и других ответчиков по данному делу не позднее 25 августа предстать перед судом, поскольку большое жюри помимо обвинительного заключения также согласовало и ордер на их арест.

https://ria.ru/20230816/tramp-1890423779.html

https://ria.ru/20230816/tramp-1890325229.html

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в мире, джорджия, дональд трамп