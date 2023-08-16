https://ria.ru/20230816/prokuror-1890508173.html
Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году
Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году - РИА Новости, 16.08.2023
Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году
Прокурор округа Фултон (американский штат Джорджия) Фэни Уиллис предложила назначить начало разбирательства по делу о предполагаемом вмешательстве в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:26
2023-08-16T22:26
2023-08-16T22:45
в мире
джорджия
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877873653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_508253954d54540c7015e079850ee7f9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Прокурор округа Фултон (американский штат Джорджия) Фэни Уиллис предложила назначить начало разбирательства по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием экс-президента Дональда Трампа на 4 марта 2024 года, следует из судебного документа, который публикует агентство Рейтер. Начало суда предполагается назначить в канун так называемого "супервторника", когда избиратели выйдут одновременно голосовать на праймериз в 14 штатах. В этот день выбирается больше делегатов от штатов, нежели в любой другой день предвыборной гонки, поэтому для всех кандидатов в президенты этот день представляет большую важность.Согласно этой информации, заключительное досудебное слушание при этом прокуратура предлагает провести 20 февраля того же года. Новая порция обвинений в отношении Трампа связана с якобы имевшей место попыткой давления на должностных лиц в штате Джорджия для пересмотра результатов президентских выборов, состоявшихся в 2020 году. В общей сложности обвинения в рамках данного дела были выдвинуты против 19 лиц, включая бывшего главу государства. Ранее прокуратура обязала Трампа и других ответчиков по данному делу не позднее 25 августа предстать перед судом, поскольку большое жюри помимо обвинительного заключения также согласовало и ордер на их арест.
https://ria.ru/20230816/tramp-1890423779.html
https://ria.ru/20230816/tramp-1890325229.html
джорджия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877873653_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_8321314c57b93ef7ee6d3cabff8de2ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, дональд трамп
В мире, Джорджия, Дональд Трамп
Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году
Прокурор в Джорджии предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Прокурор округа Фултон (американский штат Джорджия) Фэни Уиллис предложила назначить начало разбирательства по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием экс-президента Дональда Трампа на 4 марта 2024 года, следует из судебного документа, который публикует агентство Рейтер.
Начало суда предполагается назначить в канун так называемого "супервторника", когда избиратели выйдут одновременно голосовать на праймериз в 14 штатах. В этот день выбирается больше делегатов от штатов, нежели в любой другой день предвыборной гонки, поэтому для всех кандидатов в президенты этот день представляет большую важность.
Исследование: американцы сомневаются в справедливости суда над Трампом
Согласно этой информации, заключительное досудебное слушание при этом прокуратура предлагает провести 20 февраля того же года.
Новая порция обвинений в отношении Трампа связана с якобы имевшей место попыткой давления на должностных лиц в штате Джорджия для пересмотра результатов президентских выборов, состоявшихся в 2020 году. В общей сложности обвинения в рамках данного дела были выдвинуты против 19 лиц, включая бывшего главу государства.
Ранее прокуратура обязала Трампа и других ответчиков по данному делу не позднее 25 августа предстать перед судом, поскольку большое жюри помимо обвинительного заключения также согласовало и ордер на их арест.
Шериф в Джорджии предписал Трампу явиться в тюрьму