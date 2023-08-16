https://ria.ru/20230816/prokuratura-1890334743.html

Прокуратура проверит ситуацию вокруг арестованного в Корее краболова

Прокуратура проверит ситуацию вокруг арестованного в Корее краболова - РИА Новости, 16.08.2023

Прокуратура проверит ситуацию вокруг арестованного в Корее краболова

Прокуратура проводит проверку информации в СМИ о нарушении трудовых прав российских моряков с краболова "Нептун", арестованного за долги в Южной Корее. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:41

2023-08-16T08:41

2023-08-16T08:41

южная корея

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку информации в СМИ о нарушении трудовых прав российских моряков с краболова "Нептун", арестованного за долги в Южной Корее. Накануне инспектор Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке, председатель первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский рассказал РИА Новости, что к нему обратился моряк с "Нептуна". По его словам, экипаж находится на борту несколько месяцев и просит помощи в репатриации, а также жалуется на долги. Судно арестовано в Южной Корее за неоплату ремонта. Директор компании-судовладельца сообщил Осичанскому, что есть проблемы со сбытом краба, когда они решатся, экипажу выплатят деньги. По словам Осичанского, одну группу из четырех человек уже отправили на родину. "Прокуратура Первореченского района города Владивостока организовала проверку по публикации в СМИ о нарушении трудовых прав экипажа рыболовного судна "Нептун", который, по предварительной информации, в настоящее время находится в одном из портов Республики Корея. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав моряков на получение всех предусмотренных законом выплат и гарантий", - сообщает прокуратура Приморья. При наличии оснований по результатам проверки прокуратура примет меры реагирования.

https://ria.ru/20230815/moryaki-1890171265.html

https://ria.ru/20230227/albaniya-1854674189.html

южная корея

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, владивосток, общество