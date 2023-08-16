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Прокуратура проверит ситуацию вокруг арестованного в Корее краболова - РИА Новости, 16.08.2023
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08:41 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/prokuratura-1890334743.html
Прокуратура проверит ситуацию вокруг арестованного в Корее краболова
Прокуратура проверит ситуацию вокруг арестованного в Корее краболова - РИА Новости, 16.08.2023
Прокуратура проверит ситуацию вокруг арестованного в Корее краболова
Прокуратура проводит проверку информации в СМИ о нарушении трудовых прав российских моряков с краболова "Нептун", арестованного за долги в Южной Корее. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:41
2023-08-16T08:41
южная корея
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку информации в СМИ о нарушении трудовых прав российских моряков с краболова "Нептун", арестованного за долги в Южной Корее. Накануне инспектор Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке, председатель первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский рассказал РИА Новости, что к нему обратился моряк с "Нептуна". По его словам, экипаж находится на борту несколько месяцев и просит помощи в репатриации, а также жалуется на долги. Судно арестовано в Южной Корее за неоплату ремонта. Директор компании-судовладельца сообщил Осичанскому, что есть проблемы со сбытом краба, когда они решатся, экипажу выплатят деньги. По словам Осичанского, одну группу из четырех человек уже отправили на родину. "Прокуратура Первореченского района города Владивостока организовала проверку по публикации в СМИ о нарушении трудовых прав экипажа рыболовного судна "Нептун", который, по предварительной информации, в настоящее время находится в одном из портов Республики Корея. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав моряков на получение всех предусмотренных законом выплат и гарантий", - сообщает прокуратура Приморья. При наличии оснований по результатам проверки прокуратура примет меры реагирования.
https://ria.ru/20230815/moryaki-1890171265.html
https://ria.ru/20230227/albaniya-1854674189.html
южная корея
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Дарья Буймова
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353
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южная корея, владивосток, общество
Южная Корея, Владивосток, Общество
Прокуратура проверит ситуацию вокруг арестованного в Корее краболова

Прокуратура проверит данные о нарушении прав моряков с краболова "Нептун"

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку информации в СМИ о нарушении трудовых прав российских моряков с краболова "Нептун", арестованного за долги в Южной Корее.
Накануне инспектор Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке, председатель первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский рассказал РИА Новости, что к нему обратился моряк с "Нептуна". По его словам, экипаж находится на борту несколько месяцев и просит помощи в репатриации, а также жалуется на долги. Судно арестовано в Южной Корее за неоплату ремонта. Директор компании-судовладельца сообщил Осичанскому, что есть проблемы со сбытом краба, когда они решатся, экипажу выплатят деньги. По словам Осичанского, одну группу из четырех человек уже отправили на родину.
Порт в Пусане - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Моряки с арестованного в Южной Корее краболова "Нептун" попросили о помощи
Вчера, 12:31
"Прокуратура Первореченского района города Владивостока организовала проверку по публикации в СМИ о нарушении трудовых прав экипажа рыболовного судна "Нептун", который, по предварительной информации, в настоящее время находится в одном из портов Республики Корея. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав моряков на получение всех предусмотренных законом выплат и гарантий", - сообщает прокуратура Приморья.
При наличии оснований по результатам проверки прокуратура примет меры реагирования.
Флаг Албании - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Албании арестовали капитана судна, предположительно, с нефтью из России
27 февраля, 17:56
 
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