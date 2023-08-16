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Главком ВСУ заявил, что обсудил с НАТО увеличение производства БПЛА

Главком ВСУ заявил, что обсудил с НАТО увеличение производства БПЛА - РИА Новости, 16.08.2023

Главком ВСУ заявил, что обсудил с НАТО увеличение производства БПЛА

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об очередном разговоре с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, стороны обсудили РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T21:08

2023-08-16T21:08

2023-08-16T21:08

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об очередном разговоре с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, стороны обсудили увеличение производства беспилотников. "Вчера прошла важная встреча с американскими и британскими партнерами. Отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ (радиоэлектронная борьба), устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо. Еще один крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие (российским) беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу по этому направлению", - написал Залужный в своем телеграм-канале. По его словам, ключевой темой разговора было обсуждение сотрудничества в военной сфере. Залужный уточнил, что доложил об обстановке на фронте, о ходе наступательных и оборонительных операций, ознакомил с планами ВСУ в ближайшей перспективе. Отмечается, что в переговорах приняли участие первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаил Забродский, командующий ВМС Алексей Неижпапа, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шапта, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин, а также представители партнерских делегаций. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230816/vsu-1890499508.html

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космос - риа наука, украина, россия, европа, михаил забродский, валерий залужный, алексей неижпапа, нато, вооруженные силы украины, верховная рада украины