https://ria.ru/20230816/produkty-1890483352.html

Росстат назвал продукты, которые подорожали за неделю в России

Росстат назвал продукты, которые подорожали за неделю в России - РИА Новости, 16.08.2023

Росстат назвал продукты, которые подорожали за неделю в России

Свинина и мясо кур на неделе с 8 по 14 августа подорожали сильнее, чем неделей ранее, также подорожали гречка, которая месяц снижалась в цене, и подсолнечное... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:05

2023-08-16T19:05

2023-08-16T19:05

экономика

дмитрий патрушев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Свинина и мясо кур на неделе с 8 по 14 августа подорожали сильнее, чем неделей ранее, также подорожали гречка, которая месяц снижалась в цене, и подсолнечное масло, следует из данных Росстата. Свинина на отчетней неделе прибавила 1,54%, мясо кур в среднем выросло в цене на 1,53%; неделей ранее, с 1 по 7 августа, прирост составлял 1,28% и 1,19%, а с начала года по 14 августа цены на эти продукты выросли на 5,89% и на 14,56% соответственно. "Цены на свинину в 69 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-6,6%. В 9 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на свинину снизились на 0,5-3,7%. Цены на мясо кур в 72 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-5,8%. В 8 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,4%", - сообщает статведомство. Минсельхоз ждет снижения цен на мясо в РФ уже в конце августа - начале сентября, сейчас идет обычный сезонный рост, заявлял на прошлой неделе журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев. Гречневая крупа начала прибавлять в цене после того, как дешевела целый месяц - так, на отчетной неделе она прибавила 0,4%, а до этого цена на нее выросла на 0,29% на неделе с 4 по 10 июля. С начала года по 14 августа гречка в РФ подешевела на 19,04%. Подсолнечное масло на отчетной неделе прибавило 0,47%, до этого - 0,12%, а с начала года - подешевело на 5,94%. Плодоовощная продукция продолжает дешеветь, и сильнее - снижение цен на нее составило в среднем 2,4% против 1,9% неделей ранее. "Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,4%, в том числе на лук репчатый – 7,6%, картофель – 7,0%, морковь – 6,1%, капусту белокочанную – 5,2%, помидоры – 4,3%, свеклу столовую – 3,5%, огурцы – 1,2%, бананы – 0,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 1,2%", - сообщил Росстат.

https://ria.ru/20230816/markirovka-1890478257.html

https://ria.ru/20230721/maslo-1885444529.html

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экономика, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия