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Росстат назвал продукты, которые подорожали за неделю в России
Росстат назвал продукты, которые подорожали за неделю в России - РИА Новости, 16.08.2023
Росстат назвал продукты, которые подорожали за неделю в России
Свинина и мясо кур на неделе с 8 по 14 августа подорожали сильнее, чем неделей ранее, также подорожали гречка, которая месяц снижалась в цене, и подсолнечное... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:05
2023-08-16T19:05
2023-08-16T19:05
экономика
дмитрий патрушев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Свинина и мясо кур на неделе с 8 по 14 августа подорожали сильнее, чем неделей ранее, также подорожали гречка, которая месяц снижалась в цене, и подсолнечное масло, следует из данных Росстата. Свинина на отчетней неделе прибавила 1,54%, мясо кур в среднем выросло в цене на 1,53%; неделей ранее, с 1 по 7 августа, прирост составлял 1,28% и 1,19%, а с начала года по 14 августа цены на эти продукты выросли на 5,89% и на 14,56% соответственно. "Цены на свинину в 69 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-6,6%. В 9 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на свинину снизились на 0,5-3,7%. Цены на мясо кур в 72 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-5,8%. В 8 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,4%", - сообщает статведомство. Минсельхоз ждет снижения цен на мясо в РФ уже в конце августа - начале сентября, сейчас идет обычный сезонный рост, заявлял на прошлой неделе журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев. Гречневая крупа начала прибавлять в цене после того, как дешевела целый месяц - так, на отчетной неделе она прибавила 0,4%, а до этого цена на нее выросла на 0,29% на неделе с 4 по 10 июля. С начала года по 14 августа гречка в РФ подешевела на 19,04%. Подсолнечное масло на отчетной неделе прибавило 0,47%, до этого - 0,12%, а с начала года - подешевело на 5,94%. Плодоовощная продукция продолжает дешеветь, и сильнее - снижение цен на нее составило в среднем 2,4% против 1,9% неделей ранее. "Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,4%, в том числе на лук репчатый – 7,6%, картофель – 7,0%, морковь – 6,1%, капусту белокочанную – 5,2%, помидоры – 4,3%, свеклу столовую – 3,5%, огурцы – 1,2%, бананы – 0,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 1,2%", - сообщил Росстат.
https://ria.ru/20230816/markirovka-1890478257.html
https://ria.ru/20230721/maslo-1885444529.html
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экономика, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Экономика, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Свинина и мясо кур на неделе с 8 по 14 августа подорожали сильнее, чем неделей ранее, также подорожали гречка, которая месяц снижалась в цене, и подсолнечное масло, следует из данных Росстата.
Свинина на отчетней неделе прибавила 1,54%, мясо кур в среднем выросло в цене на 1,53%; неделей ранее, с 1 по 7 августа, прирост составлял 1,28% и 1,19%, а с начала года по 14 августа цены на эти продукты выросли на 5,89% и на 14,56% соответственно.
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«
"Цены на свинину в 69 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-6,6%. В 9 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на свинину снизились на 0,5-3,7%. Цены на мясо кур в 72 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-5,8%. В 8 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,4%", - сообщает статведомство.
Минсельхоз
ждет снижения цен на мясо в РФ уже в конце августа - начале сентября, сейчас идет обычный сезонный рост, заявлял на прошлой неделе журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев
.
Гречневая крупа начала прибавлять в цене после того, как дешевела целый месяц - так, на отчетной неделе она прибавила 0,4%, а до этого цена на нее выросла на 0,29% на неделе с 4 по 10 июля. С начала года по 14 августа гречка в РФ подешевела на 19,04%. Подсолнечное масло на отчетной неделе прибавило 0,47%, до этого - 0,12%, а с начала года - подешевело на 5,94%.
Плодоовощная продукция продолжает дешеветь, и сильнее - снижение цен на нее составило в среднем 2,4% против 1,9% неделей ранее. "Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,4%, в том числе на лук репчатый – 7,6%, картофель – 7,0%, морковь – 6,1%, капусту белокочанную – 5,2%, помидоры – 4,3%, свеклу столовую – 3,5%, огурцы – 1,2%, бананы – 0,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 1,2%", - сообщил Росстат.
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