https://ria.ru/20230816/primore-1890338050.html
Пострадавший от тайфуна бизнес Приморья может получить льготный заем
Пострадавший от тайфуна бизнес Приморья может получить льготный заем - РИА Новости, 16.08.2023
Пострадавший от тайфуна бизнес Приморья может получить льготный заем
Предприниматели Приморского края, полностью или частично утратившие имущество в результате паводка после тайфуна "Ханун", могут получить льготный заем до 1... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:17
2023-08-16T09:17
2023-08-16T09:17
приморский край
владивосток
уссурийск
олег кожемяко
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Предприниматели Приморского края, полностью или частично утратившие имущество в результате паводка после тайфуна "Ханун", могут получить льготный заем до 1 миллиона рублей со ставкой под 1% годовых сроком на 36 месяцев, сообщает правительство региона. "Получить его можно в микрокредитной компании "Фонд развития Приморского края". Специальная кредитная программа "Чрезвычайное происшествие" рассчитана на тех предпринимателей, которые полностью или частично лишились своего бизнеса после наводнения, пожара или другого непредвиденного события", - говорится в сообщении. При наличии залога и поручительства регионального гарантийного фонда бизнесмен может получить заем до 1 миллиона рублей, без залога - до 300 тысяч рублей. Кредит предоставляется под 1% годовых в первый год, далее - под 3% для бизнеса из моногородов и 5% для других представителей малого и среднего предпринимательства. Комиссии в данном случае не берутся, страхование также не обязательно. В 2020 году таким займом уже воспользовались девять представителей бизнеса, которые понесли ущерб из-за пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке. Также предпринимателям в Приморье доступны и другие льготные займы по региональным и федеральным программам. Фонд развития Приморского края работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Во вторник в крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Без дорожного сообщения, по данным на среду, оставался 21 населенный пункт, в зоне подтопления находились 706 частных и многоквартирных домов. К вечеру среды в Приморье ожидается подход нового тайфуна "Лан", который принесет до 120% месячной нормы осадков и вызовет подъем уровня моря на восточном побережье. Глава Приморья Олег Кожемяко посещает территории, наиболее пострадавшие от паводка. Там он общается с местными жителями, осматривает поврежденные дома, проверяет пункты сбора гуманитарной помощи и контролирует восстановительные работы. Губернатор в том числе посетил Октябрьский округ, Уссурийск, Спасск-Дальний и Спасский район.
https://ria.ru/20230816/primore-1890330148.html
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890098495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, владивосток, уссурийск, олег кожемяко, экономика
Приморский край, Владивосток, Уссурийск, Олег Кожемяко, Экономика
Пострадавший от тайфуна бизнес Приморья может получить льготный заем
Пострадавший от тайфуна бизнес Приморья может получить заем под один процент
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Предприниматели Приморского края, полностью или частично утратившие имущество в результате паводка после тайфуна "Ханун", могут получить льготный заем до 1 миллиона рублей со ставкой под 1% годовых сроком на 36 месяцев, сообщает правительство региона.
"Получить его можно в микрокредитной компании "Фонд развития Приморского края". Специальная кредитная программа "Чрезвычайное происшествие" рассчитана на тех предпринимателей, которые полностью или частично лишились своего бизнеса после наводнения, пожара или другого непредвиденного события", - говорится в сообщении.
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При наличии залога и поручительства регионального гарантийного фонда бизнесмен может получить заем до 1 миллиона рублей, без залога - до 300 тысяч рублей. Кредит предоставляется под 1% годовых в первый год, далее - под 3% для бизнеса из моногородов и 5% для других представителей малого и среднего предпринимательства. Комиссии в данном случае не берутся, страхование также не обязательно.
В 2020 году таким займом уже воспользовались девять представителей бизнеса, которые понесли ущерб из-за пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке
.
Также предпринимателям в Приморье доступны и другие льготные займы по региональным и федеральным программам.
Фонд развития Приморского края работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Во вторник в крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Без дорожного сообщения, по данным на среду, оставался 21 населенный пункт, в зоне подтопления находились 706 частных и многоквартирных домов. К вечеру среды в Приморье ожидается подход нового тайфуна "Лан", который принесет до 120% месячной нормы осадков и вызовет подъем уровня моря на восточном побережье.
Глава Приморья Олег Кожемяко
посещает территории, наиболее пострадавшие от паводка. Там он общается с местными жителями, осматривает поврежденные дома, проверяет пункты сбора гуманитарной помощи и контролирует восстановительные работы. Губернатор в том числе посетил Октябрьский округ, Уссурийск
, Спасск-Дальний
и Спасский район
.
Бизнес и аграрии, пострадавшие от тайфуна в Приморье, получат помощь