https://ria.ru/20230816/primore-1890338050.html

Пострадавший от тайфуна бизнес Приморья может получить льготный заем

Пострадавший от тайфуна бизнес Приморья может получить льготный заем - РИА Новости, 16.08.2023

Пострадавший от тайфуна бизнес Приморья может получить льготный заем

Предприниматели Приморского края, полностью или частично утратившие имущество в результате паводка после тайфуна "Ханун", могут получить льготный заем до 1... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:17

2023-08-16T09:17

2023-08-16T09:17

приморский край

владивосток

уссурийск

олег кожемяко

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Предприниматели Приморского края, полностью или частично утратившие имущество в результате паводка после тайфуна "Ханун", могут получить льготный заем до 1 миллиона рублей со ставкой под 1% годовых сроком на 36 месяцев, сообщает правительство региона. "Получить его можно в микрокредитной компании "Фонд развития Приморского края". Специальная кредитная программа "Чрезвычайное происшествие" рассчитана на тех предпринимателей, которые полностью или частично лишились своего бизнеса после наводнения, пожара или другого непредвиденного события", - говорится в сообщении. При наличии залога и поручительства регионального гарантийного фонда бизнесмен может получить заем до 1 миллиона рублей, без залога - до 300 тысяч рублей. Кредит предоставляется под 1% годовых в первый год, далее - под 3% для бизнеса из моногородов и 5% для других представителей малого и среднего предпринимательства. Комиссии в данном случае не берутся, страхование также не обязательно. В 2020 году таким займом уже воспользовались девять представителей бизнеса, которые понесли ущерб из-за пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке. Также предпринимателям в Приморье доступны и другие льготные займы по региональным и федеральным программам. Фонд развития Приморского края работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Во вторник в крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Без дорожного сообщения, по данным на среду, оставался 21 населенный пункт, в зоне подтопления находились 706 частных и многоквартирных домов. К вечеру среды в Приморье ожидается подход нового тайфуна "Лан", который принесет до 120% месячной нормы осадков и вызовет подъем уровня моря на восточном побережье. Глава Приморья Олег Кожемяко посещает территории, наиболее пострадавшие от паводка. Там он общается с местными жителями, осматривает поврежденные дома, проверяет пункты сбора гуманитарной помощи и контролирует восстановительные работы. Губернатор в том числе посетил Октябрьский округ, Уссурийск, Спасск-Дальний и Спасский район.

https://ria.ru/20230816/primore-1890330148.html

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890098495.html

приморский край

владивосток

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, владивосток, уссурийск, олег кожемяко, экономика