https://ria.ru/20230816/primore-1890330148.html

Власти опровергли сообщения о том, что в село в Приморье не возят продукты

Власти опровергли сообщения о том, что в село в Приморье не возят продукты - РИА Новости, 16.08.2023

Власти опровергли сообщения о том, что в село в Приморье не возят продукты

Власти опровергли информацию о том, что в затопленное после тайфуна село Пуциловка Уссурийского городского округа не доставляют продукты и воду, в среду туда... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T07:43

2023-08-16T07:43

2023-08-16T07:48

происшествия

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Власти опровергли информацию о том, что в затопленное после тайфуна село Пуциловка Уссурийского городского округа не доставляют продукты и воду, в среду туда отправят партию мясной продукции.В среду в соцсетях было опубликовано видео, на котором жители Пуциловки рассказали, что паводок накрыл этот населенный пункт 11 августа, там смыло много домов. Вечером того же дня людям привезли продукты, а накануне еще матрасы. По словам селян, больше помощи не поступало. Они пригласили главу Приморья Олега Кожемяко посетить Пуциловку."В Пуциловку доставляли, как вода спала, в понедельник-вторник, воду, еду, газ. Сегодня отвезли туда 100 матрасов, постельное белье. Это то, что нашими силами доставлено. Также завозили туда помощь волонтеры. Сегодня еще будет доставлена мясная продукция – в качестве помощи, которую мы координируем", - сказал РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.Он отметил, что в Пуциловку пока напрямую не проехать из-за затоплений, машинам приходится идти в объезд 80 километров. Восстановлением проезда уже занимаются, к концу недели работы должны завершить, добавил собеседник агентства.В свою очередь представитель краевого министерства ГО и ЧС также сообщил РИА Новости, что помощь в Пуциловку доставляли."Помощь им привозили, также к ним есть проезд грузового транспорта. Обязательно будут выплаты в связи с введенной краевой ЧС. Если им нужны какие-либо продукты, то им следует обратиться в администрацию Уссурийска", - отметил собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья, для поверки информации на место выехал уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш. "Во взаимодействии с МЧС России при надзорном сопровождении прокурора на место будет доставлен дополнительный груз гуманитарной помощи", - рассказали в ведомстве.Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Без дорожного сообщения, по данным на вторник, оставались 26 населенных пунктов, разрушены четыре моста. Во вторник в крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. К вечеру среды в Приморье ожидается подход нового тайфуна "Лан", который принесет до 120% месячной нормы осадков и вызовет подъем уровня моря на восточном побережье.

https://ria.ru/20230816/pavodki-1890327501.html

приморский край

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происшествия, олег кожемяко, приморский край