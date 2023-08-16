Рейтинг@Mail.ru
Власти опровергли сообщения о том, что в село в Приморье не возят продукты - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 16.08.2023 (обновлено: 07:48 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/primore-1890330148.html
Власти опровергли сообщения о том, что в село в Приморье не возят продукты
Власти опровергли сообщения о том, что в село в Приморье не возят продукты - РИА Новости, 16.08.2023
Власти опровергли сообщения о том, что в село в Приморье не возят продукты
Власти опровергли информацию о том, что в затопленное после тайфуна село Пуциловка Уссурийского городского округа не доставляют продукты и воду, в среду туда... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T07:43
2023-08-16T07:48
происшествия
олег кожемяко
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_b3e80e17dc5cfa3288f8cb8a026556ef.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Власти опровергли информацию о том, что в затопленное после тайфуна село Пуциловка Уссурийского городского округа не доставляют продукты и воду, в среду туда отправят партию мясной продукции.В среду в соцсетях было опубликовано видео, на котором жители Пуциловки рассказали, что паводок накрыл этот населенный пункт 11 августа, там смыло много домов. Вечером того же дня людям привезли продукты, а накануне еще матрасы. По словам селян, больше помощи не поступало. Они пригласили главу Приморья Олега Кожемяко посетить Пуциловку."В Пуциловку доставляли, как вода спала, в понедельник-вторник, воду, еду, газ. Сегодня отвезли туда 100 матрасов, постельное белье. Это то, что нашими силами доставлено. Также завозили туда помощь волонтеры. Сегодня еще будет доставлена мясная продукция – в качестве помощи, которую мы координируем", - сказал РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.Он отметил, что в Пуциловку пока напрямую не проехать из-за затоплений, машинам приходится идти в объезд 80 километров. Восстановлением проезда уже занимаются, к концу недели работы должны завершить, добавил собеседник агентства.В свою очередь представитель краевого министерства ГО и ЧС также сообщил РИА Новости, что помощь в Пуциловку доставляли."Помощь им привозили, также к ним есть проезд грузового транспорта. Обязательно будут выплаты в связи с введенной краевой ЧС. Если им нужны какие-либо продукты, то им следует обратиться в администрацию Уссурийска", - отметил собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья, для поверки информации на место выехал уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш. "Во взаимодействии с МЧС России при надзорном сопровождении прокурора на место будет доставлен дополнительный груз гуманитарной помощи", - рассказали в ведомстве.Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Без дорожного сообщения, по данным на вторник, оставались 26 населенных пунктов, разрушены четыре моста. Во вторник в крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. К вечеру среды в Приморье ожидается подход нового тайфуна "Лан", который принесет до 120% месячной нормы осадков и вызовет подъем уровня моря на восточном побережье.
https://ria.ru/20230816/pavodki-1890327501.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c460f72a51f1afbd2bd7ffe3ecf84dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, олег кожемяко, приморский край
Происшествия, Олег Кожемяко, Приморский край
Власти опровергли сообщения о том, что в село в Приморье не возят продукты

Власти опровергли сообщения о том, что в село в Приморье не возят продукты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодтопления из-за дождей в Уссурийске
Подтопления из-за дождей в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Подтопления из-за дождей в Уссурийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Власти опровергли информацию о том, что в затопленное после тайфуна село Пуциловка Уссурийского городского округа не доставляют продукты и воду, в среду туда отправят партию мясной продукции.
В среду в соцсетях было опубликовано видео, на котором жители Пуциловки рассказали, что паводок накрыл этот населенный пункт 11 августа, там смыло много домов. Вечером того же дня людям привезли продукты, а накануне еще матрасы. По словам селян, больше помощи не поступало. Они пригласили главу Приморья Олега Кожемяко посетить Пуциловку.
«
"В Пуциловку доставляли, как вода спала, в понедельник-вторник, воду, еду, газ. Сегодня отвезли туда 100 матрасов, постельное белье. Это то, что нашими силами доставлено. Также завозили туда помощь волонтеры. Сегодня еще будет доставлена мясная продукция – в качестве помощи, которую мы координируем", - сказал РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.
Он отметил, что в Пуциловку пока напрямую не проехать из-за затоплений, машинам приходится идти в объезд 80 километров. Восстановлением проезда уже занимаются, к концу недели работы должны завершить, добавил собеседник агентства.
В свою очередь представитель краевого министерства ГО и ЧС также сообщил РИА Новости, что помощь в Пуциловку доставляли.
"Помощь им привозили, также к ним есть проезд грузового транспорта. Обязательно будут выплаты в связи с введенной краевой ЧС. Если им нужны какие-либо продукты, то им следует обратиться в администрацию Уссурийска", - отметил собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья, для поверки информации на место выехал уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш. "Во взаимодействии с МЧС России при надзорном сопровождении прокурора на место будет доставлен дополнительный груз гуманитарной помощи", - рассказали в ведомстве.
Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Без дорожного сообщения, по данным на вторник, оставались 26 населенных пунктов, разрушены четыре моста. Во вторник в крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. К вечеру среды в Приморье ожидается подход нового тайфуна "Лан", который принесет до 120% месячной нормы осадков и вызовет подъем уровня моря на восточном побережье.
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Синоптик назвал основную причину паводков в Приморье
06:37
 
ПроисшествияОлег КожемякоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала