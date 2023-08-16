https://ria.ru/20230816/primore-1890324000.html

Уровень воды в реках поднимается в двух районах Приморья

Уровень воды в реках поднимается в двух районах Приморья - РИА Новости, 16.08.2023

Уровень воды в реках поднимается в двух районах Приморья

Подъем уровня воды в реках фиксируют в двух районах Приморья, пострадавшего от тайфуна "Ханун", сообщают власти муниципалитетов. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T04:34

2023-08-16T04:34

2023-08-16T04:34

происшествия

кировский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Подъем уровня воды в реках фиксируют в двух районах Приморья, пострадавшего от тайфуна "Ханун", сообщают власти муниципалитетов. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Без дорожного сообщения, по данным на вторник, оставались 26 населенных пунктов, разрушены четыре моста. Во вторник в крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. К вечеру среды в Приморье ожидается подход нового тайфуна "Лан", который принесет до 120% месячной нормы осадков и вызовет подъем уровня моря на восточном побережье. "Наблюдается подъем уровня воды в реках. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности", - сообщает администрация Ольгинского муниципального округа. В районе закрыт проезд для всех видов транспорта к селу Фурманово. Там уровень воды начал расти. Работы по восстановлению начнутся после спада. Власти района просят не выезжать за пределы населенного пункта во время непогоды. В Кировском районе вода также поднимается, написал в среду в своем телеграм-канале глава муниципалитета Игорь Вотяков. "Накануне на дамбе в поселке Горные Ключи были установлены вешки, с помощью которых мы получили более конкретные данные насколько поднялся уровень воды. За эту ночь на 10 сантиметров. Вода медленно прибывает. В районе подвесного моста хорошо заметна интенсивность поднятия уровня воды", - отметил Вотяков. По его словам, в поселке Кировский на реке Уссури уровень воды остался на прежней отметке 584 сантиметра. Глава Дальнереченского городского округа Сергей Старков ранее сообщил, что с верховьев в район идет вода. На реке Большая Уссурка уровень поднялся на 15 сантиметров, на Белой речке - на 2 сантиметра.

https://ria.ru/20230815/delo-1890124634.html

кировский район

приморский край

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происшествия, кировский район, приморский край