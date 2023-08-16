https://ria.ru/20230816/primore-1890320034.html

Вода в реке, затопившей Спасск-Дальний в Приморье, упала почти на метр

Вода в реке, затопившей Спасск-Дальний в Приморье, упала почти на метр - РИА Новости, 16.08.2023

Вода в реке, затопившей Спасск-Дальний в Приморье, упала почти на метр

Уровень воды в реке Кулешовка, которая затопила Спасск-Дальний и село Спасское в Приморье, снизился на 96 сантиметров, сообщил РИА Новости представитель Единой... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T02:01

2023-08-16T02:01

2023-08-16T02:01

происшествия

спасск-дальний

спасский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Уровень воды в реке Кулешовка, которая затопила Спасск-Дальний и село Спасское в Приморье, снизился на 96 сантиметров, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. К понедельнику из-за подтоплений эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщили в ГУМЧС по краю. На утро вторника число затопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае сократилось до 2945. Без дорожного сообщения остаются 26 населенных пунктов, разрушены четыре моста. Ранее представитель ЕДДС Спасского района сообщал РИА Новости, что вода в реке Кулешовка поднялась до рекордно высокой отметки более чем в 2 метра, вызвав наводнение в Спасске-Дальнем и в селе Спасском. Такого сильного подъема уровня воды до этого не фиксировалось, добавил он. На утро воскресенья спасатели и волонтеры эвакуировали около 600 жителей затопленных районов Спасска-Дальнего и Спасского района. "(Уровень воды) на реке Кулешовка сейчас 146 сантиметров, динамика снижения - 96 сантиметров", - сообщил собеседник агентства, добавив, что вода "уходит хорошо". С начала паводков из зоны подтопления в Приморье эвакуировали или перевезли лодочными переправами 4,5 тысячи человек. В пунктах временного размещения находятся 326 человек, среди которых есть 74 ребенка. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморском крае с 15 августа.

https://ria.ru/20230815/delo-1890124634.html

спасск-дальний

спасский район

приморский край

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происшествия, спасск-дальний, спасский район, приморский край