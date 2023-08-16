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Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 16.08.2023 (обновлено: 14:20 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/poteri-1890400467.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили пять атак противника и уничтожили склад боеприпасов в районе Торецка ДНР, Киев потерял до 250 военнослужащих, РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:15
2023-08-16T14:20
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили пять атак противника и уничтожили склад боеприпасов в районе Торецка ДНР, Киев потерял до 250 военнослужащих, три БМП и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в районе города Торецк ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады украинских войск."Потери противника на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ на Донецком направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили пять атак противника и уничтожили склад боеприпасов в районе Торецка ДНР, Киев потерял до 250 военнослужащих, три БМП и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, в районе города Торецк ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады украинских войск.
"Потери противника на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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