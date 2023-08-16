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Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили пять атак противника и уничтожили склад боеприпасов в районе Торецка ДНР, Киев потерял до 250 военнослужащих, РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:15

2023-08-16T14:15

2023-08-16T14:20

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили пять атак противника и уничтожили склад боеприпасов в районе Торецка ДНР, Киев потерял до 250 военнослужащих, три БМП и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в районе города Торецк ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады украинских войск."Потери противника на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины