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Прокурор попросил отправить экс-главу Клинского района в колонию на 22 года - РИА Новости, 16.08.2023
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17:12 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/postrigan-1890448294.html
Прокурор попросил отправить экс-главу Клинского района в колонию на 22 года
Прокурор попросил отправить экс-главу Клинского района в колонию на 22 года - РИА Новости, 16.08.2023
Прокурор попросил отправить экс-главу Клинского района в колонию на 22 года
Гособвинитель запросил 22 года колонии бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю за 17 инкриминируемых преступлений, сообщается в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:12
2023-08-16T17:12
происшествия
клинский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Гособвинитель запросил 22 года колонии бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю за 17 инкриминируемых преступлений, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Ранее следствие сообщало, что Постриганя, уже получившего 15 лет колонии за коррупцию, будут судить за создание преступного сообщества, которое промышляло в Клинском районе около 15 лет, с лета 2003 по лето 2018 год. Дело в отношении Постриганя и троих его предполагаемых сообщников, которым также вменяется присвоение, мошенничество и отмывание преступных доходов, в мае передали в суд Подмосковья. "Государственный обвинитель просил суд признать Постриганя виновным в совершении 17 инкриминируемых преступлений (создание преступного сообщества и руководство им, мошенничество, присвоение, легализация) и предложил суду назначить ему окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы со штрафом 117 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Кроме того, трем его соучастникам прокурор предложил суду назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 6 лет.
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клинский район
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происшествия, клинский район, московская область (подмосковье)
Происшествия, Клинский район, Московская область (Подмосковье)
Прокурор попросил отправить экс-главу Клинского района в колонию на 22 года

Гособвинитель попросил для экс-главы Клинского района Постриганя 22 года колонии

© Фото : администрация городского округа КлинАлександр Постригань
Александр Постригань - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : администрация городского округа Клин
Александр Постригань. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Гособвинитель запросил 22 года колонии бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю за 17 инкриминируемых преступлений, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Ранее следствие сообщало, что Постриганя, уже получившего 15 лет колонии за коррупцию, будут судить за создание преступного сообщества, которое промышляло в Клинском районе около 15 лет, с лета 2003 по лето 2018 год. Дело в отношении Постриганя и троих его предполагаемых сообщников, которым также вменяется присвоение, мошенничество и отмывание преступных доходов, в мае передали в суд Подмосковья.
«
"Государственный обвинитель просил суд признать Постриганя виновным в совершении 17 инкриминируемых преступлений (создание преступного сообщества и руководство им, мошенничество, присвоение, легализация) и предложил суду назначить ему окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы со штрафом 117 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, трем его соучастникам прокурор предложил суду назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 6 лет.
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ПроисшествияКлинский районМосковская область (Подмосковье)
 
 
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