https://ria.ru/20230816/postrigan-1890448294.html

Прокурор попросил отправить экс-главу Клинского района в колонию на 22 года

Прокурор попросил отправить экс-главу Клинского района в колонию на 22 года - РИА Новости, 16.08.2023

Прокурор попросил отправить экс-главу Клинского района в колонию на 22 года

Гособвинитель запросил 22 года колонии бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю за 17 инкриминируемых преступлений, сообщается в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:12

2023-08-16T17:12

2023-08-16T17:12

происшествия

клинский район

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155520/76/1555207650_0:176:938:703_1920x0_80_0_0_6b46433771e00d28a4ff76a0d31ba00b.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Гособвинитель запросил 22 года колонии бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю за 17 инкриминируемых преступлений, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Ранее следствие сообщало, что Постриганя, уже получившего 15 лет колонии за коррупцию, будут судить за создание преступного сообщества, которое промышляло в Клинском районе около 15 лет, с лета 2003 по лето 2018 год. Дело в отношении Постриганя и троих его предполагаемых сообщников, которым также вменяется присвоение, мошенничество и отмывание преступных доходов, в мае передали в суд Подмосковья. "Государственный обвинитель просил суд признать Постриганя виновным в совершении 17 инкриминируемых преступлений (создание преступного сообщества и руководство им, мошенничество, присвоение, легализация) и предложил суду назначить ему окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы со штрафом 117 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Кроме того, трем его соучастникам прокурор предложил суду назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 6 лет.

https://ria.ru/20230811/arest-1889520436.html

клинский район

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, клинский район, московская область (подмосковье)