https://ria.ru/20230816/postradavshie-1890340420.html

Шестнадцать пострадавших в Дагестане госпитализированы в московские клиники

Шестнадцать пострадавших в Дагестане госпитализированы в московские клиники - РИА Новости, 16.08.2023

Шестнадцать пострадавших в Дагестане госпитализированы в московские клиники

Шестнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализировали в федеральные центры Минздрава России и московские организации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:33

2023-08-16T09:33

2023-08-16T10:22

происшествия

махачкала

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Шестнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализировали в федеральные центры Минздрава России и московские организации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. "В настоящее время пострадавшие уже доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава России и московские медорганизации. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.Пострадавших доставили в Москву спецбортом МЧС в сопровождении медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Как рассказал сегодня замначальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич, состояние пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, среди них есть трое детей. Кроме того, шесть человек находятся на аппарате ИВЛ.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего загорелись соседние здания и автозаправка.По последним данным, погибли 35 человек. Помимо 16 человек, эвакуированных в Москву, в больницах Дагестана остаются 47 раненых.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительных версии ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.

https://ria.ru/20230815/oproverzhenie-1890299429.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале