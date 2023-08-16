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Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Жизни и здоровью пострадавших в результате взрыва на окраине Махачкалы, которые остаются в лечебных учреждениях Дагестана, ничего не угрожает, заявила министр... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:22

2023-08-16T08:22

2023-08-16T08:36

махачкала

происшествия

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Жизни и здоровью пострадавших в результате взрыва на окраине Махачкалы, которые остаются в лечебных учреждениях Дагестана, ничего не угрожает, заявила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева."Есть оскольчатые повреждения, есть ожоговые повреждения, нейрохирургические пациенты, пациенты с переломами… Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Те пациенты, которые сегодня остаются в республиканских медицинских учреждениях, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала Беляева на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы. В больницах Дагестана, по последним данным, остаются 47 раненых.

махачкала

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

махачкала, происшествия, чп на азс в махачкале