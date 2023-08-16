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Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале
Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале
Самолет Ил-76 МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших при взрыве в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T02:48
2023-08-16T02:48
2023-08-16T10:37
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших при взрыве в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Все пострадавшие будут переданы каретам скорой помощи и будут доставлены в федеральные учреждения Минздрава России в клиники Москвы", — уточнил замначальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич.Он отметил, что состояние пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, среди них есть трое детей. Кроме того, шесть пострадавших находятся на аппарате ИВЛ.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего загорелись соседние здания и автозаправка.По последним данным, погибли 35 человек. Помимо шестнадцати человек, эвакуированных в Москву, в больницах Дагестана остаются 47 раненых.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительной версии ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230815/makhachkala-1890304776.html
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происшествия, раменский, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Раменский, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале
Спецборт МЧС доставил в Раменское 16 пострадавших в результате ЧП в Махачкале
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших при взрыве в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Все пострадавшие будут переданы каретам скорой помощи и будут доставлены в федеральные учреждения Минздрава России
в клиники Москвы", — уточнил замначальника отряда Центроспас
МЧС Игорь Якиревич.
Он отметил, что состояние пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, среди них есть трое детей. Кроме того, шесть пострадавших находятся на аппарате ИВЛ.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего загорелись соседние здания и автозаправка.
По последним данным, погибли 35 человек. Помимо шестнадцати человек, эвакуированных в Москву
, в больницах Дагестана остаются 47 раненых.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительной версии ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
Возможного виновника взрыва на АЗС в Махачкале допросят следователи