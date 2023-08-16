Рейтинг@Mail.ru
Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 16.08.2023 (обновлено: 10:37 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/postradavshie-1890320670.html
Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале
Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале
Самолет Ил-76 МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших при взрыве в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T02:48
2023-08-16T10:37
происшествия
раменский
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890349839_0:25:1200:701_1920x0_80_0_0_7c700425705ae92eacaa8fb7eb8c2e60.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших при взрыве в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Все пострадавшие будут переданы каретам скорой помощи и будут доставлены в федеральные учреждения Минздрава России в клиники Москвы", — уточнил замначальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич.Он отметил, что состояние пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, среди них есть трое детей. Кроме того, шесть пострадавших находятся на аппарате ИВЛ.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего загорелись соседние здания и автозаправка.По последним данным, погибли 35 человек. Помимо шестнадцати человек, эвакуированных в Москву, в больницах Дагестана остаются 47 раненых.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительной версии ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230815/makhachkala-1890304776.html
раменский
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890349839_137:0:1073:702_1920x0_80_0_0_c2f9cc30f6600aa8bedeb47adcbf6cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, раменский, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Раменский, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале

Спецборт МЧС доставил в Раменское 16 пострадавших в результате ЧП в Махачкале

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших при взрыве в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Все пострадавшие будут переданы каретам скорой помощи и будут доставлены в федеральные учреждения Минздрава России в клиники Москвы", — уточнил замначальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич.
Он отметил, что состояние пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, среди них есть трое детей. Кроме того, шесть пострадавших находятся на аппарате ИВЛ.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего загорелись соседние здания и автозаправка.
По последним данным, погибли 35 человек. Помимо шестнадцати человек, эвакуированных в Москву, в больницах Дагестана остаются 47 раненых.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительной версии ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Возможного виновника взрыва на АЗС в Махачкале допросят следователи
Вчера, 19:40
 
ПроисшествияРаменскийМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала