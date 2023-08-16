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Минобороны заключило контракт на поставку полевых подвижных комплексов
Минобороны заключило контракт на поставку полевых подвижных комплексов - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку полевых подвижных комплексов
Минобороны РФ и Научно-производственное предприятие (НПП) "Рубин" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку полевых подвижных комплексов с... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:44
2023-08-16T15:44
2023-08-16T15:44
безопасность
космос - риа наука
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форум "армия — 2023"
анатолий гуляев
андрей тарасов
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Научно-производственное предприятие (НПП) "Рубин" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку полевых подвижных комплексов с дополнительной защитой экипажа и оборудования П-234ПМБ. "Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку полевых подвижных комплексов с дополнительной защитой экипажа и оборудования П-234ПМБ", - сказал диктор на церемонии. Подписи под контрактом поставили начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и гендиректор НПП "Рубин" Андрей Тарасов.
https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890424281.html
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безопасность, космос - риа наука, россия, форум "армия — 2023", анатолий гуляев, андрей тарасов
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Форум "Армия — 2023", Анатолий Гуляев, Андрей Тарасов
Минобороны заключило контракт на поставку полевых подвижных комплексов
МО России и НПП "Рубин" договорились о поставках полевых подвижных комплексов