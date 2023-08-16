https://ria.ru/20230816/postavki-1890426392.html

Минобороны заключило контракт на поставку полевых подвижных комплексов

Минобороны заключило контракт на поставку полевых подвижных комплексов - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны заключило контракт на поставку полевых подвижных комплексов

Минобороны РФ и Научно-производственное предприятие (НПП) "Рубин" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку полевых подвижных комплексов с... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:44

2023-08-16T15:44

2023-08-16T15:44

безопасность

космос - риа наука

россия

форум "армия — 2023"

анатолий гуляев

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Научно-производственное предприятие (НПП) "Рубин" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку полевых подвижных комплексов с дополнительной защитой экипажа и оборудования П-234ПМБ. "Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку полевых подвижных комплексов с дополнительной защитой экипажа и оборудования П-234ПМБ", - сказал диктор на церемонии. Подписи под контрактом поставили начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и гендиректор НПП "Рубин" Андрей Тарасов.

https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890424281.html

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безопасность, космос - риа наука, россия, форум "армия — 2023", анатолий гуляев, андрей тарасов