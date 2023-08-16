https://ria.ru/20230816/port-1890357881.html

СМИ: украинский порт на Дунае работает после повреждения складов

СМИ: украинский порт на Дунае работает после повреждения складов - РИА Новости, 16.08.2023

СМИ: украинский порт на Дунае работает после повреждения складов

Один из украинских портов на Дунае продолжает работать после повреждения складских помещений и зернохранилищ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:18

2023-08-16T11:18

2023-08-16T11:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Один из украинских портов на Дунае продолжает работать после повреждения складских помещений и зернохранилищ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Украинский речной порт на Дунае продолжает работу после ночной атаки..., в результате которой были повреждены элеваторы и склады", - приводит агентство данные источника. В среду украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявлял, что "в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища". В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов.

https://ria.ru/20230815/resursy-1890310679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр