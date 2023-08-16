https://ria.ru/20230816/port-1890357881.html
СМИ: украинский порт на Дунае работает после повреждения складов
СМИ: украинский порт на Дунае работает после повреждения складов - РИА Новости, 16.08.2023
СМИ: украинский порт на Дунае работает после повреждения складов
Один из украинских портов на Дунае продолжает работать после повреждения складских помещений и зернохранилищ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:18
2023-08-16T11:18
2023-08-16T11:18
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Один из украинских портов на Дунае продолжает работать после повреждения складских помещений и зернохранилищ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Украинский речной порт на Дунае продолжает работу после ночной атаки..., в результате которой были повреждены элеваторы и склады", - приводит агентство данные источника. В среду украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявлял, что "в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища". В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890310679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинский порт на Дунае работает после повреждения складов
Reuters: один из украинских портов на Дунае работает после повреждения хранилищ
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Один из украинских портов на Дунае продолжает работать после повреждения складских помещений и зернохранилищ, передает агентство Рейтер
со ссылкой на источники.
"Украинский речной порт на Дунае продолжает работу после ночной атаки..., в результате которой были повреждены элеваторы и склады", - приводит агентство данные источника.
В среду украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявлял, что "в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища".
В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов.
США заявили, что не имеют ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины