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В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва - РИА Новости, 16.08.2023
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14:55 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/popytka-1890411701.html
В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва
В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва - РИА Новости, 16.08.2023
В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва
Украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:55
2023-08-16T14:55
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
нато
россия
запорожье
владимир путин
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;У Зеленского остается все меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте&quot;, - сказал Рогов.По его словам, украинские войска за последние месяцы на запорожском фронте не сумели пробить первую линию обороны и прорваться к побережью Азовского моря, как хотели. Собеседник подчеркнул, что наиболее вероятны попытки нового крупного прорыва в районе Времевского выступа - на Старомлыновку, на ореховском направлении под Работино или же форсирование Днепра в районе Запорожской АЭС. Накануне Рогов заявил, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html
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киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, россия, запорожье, владимир путин, запорожская аэс
Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Запорожье, Владимир Путин, Запорожская АЭС
В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва

Рогов: Киев готовит новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости /
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"У Зеленского остается все меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте", - сказал Рогов.

Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
"Все решится в считанные дни". Киев начал новый "контрнаступ"
08:00
По его словам, украинские войска за последние месяцы на запорожском фронте не сумели пробить первую линию обороны и прорваться к побережью Азовского моря, как хотели.
Собеседник подчеркнул, что наиболее вероятны попытки нового крупного прорыва в районе Времевского выступа - на Старомлыновку, на ореховском направлении под Работино или же форсирование Днепра в районе Запорожской АЭС.
Накануне Рогов заявил, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Киев используют гражданских для возведения укреплений, заявил эксперт
07:34
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
"Плохая новость". Киев бросил в бой последние резервы
04:23
 
КиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияЗапорожьеВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
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