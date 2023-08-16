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В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва

В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва - РИА Новости, 16.08.2023

В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва

Украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:55

2023-08-16T14:55

2023-08-16T14:55

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

нато

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запорожье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "У Зеленского остается все меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте", - сказал Рогов.По его словам, украинские войска за последние месяцы на запорожском фронте не сумели пробить первую линию обороны и прорваться к побережью Азовского моря, как хотели. Собеседник подчеркнул, что наиболее вероятны попытки нового крупного прорыва в районе Времевского выступа - на Старомлыновку, на ореховском направлении под Работино или же форсирование Днепра в районе Запорожской АЭС. Накануне Рогов заявил, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html

https://ria.ru/20230816/siloviki-1890329622.html

https://ria.ru/20230816/kiev-1890323608.html

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киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, россия, запорожье, владимир путин, запорожская аэс