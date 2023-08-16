В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва
Рогов: Киев готовит новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте
© РИА Новости / | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"У Зеленского остается все меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте", - сказал Рогов.
По его словам, украинские войска за последние месяцы на запорожском фронте не сумели пробить первую линию обороны и прорваться к побережью Азовского моря, как хотели.
Собеседник подчеркнул, что наиболее вероятны попытки нового крупного прорыва в районе Времевского выступа - на Старомлыновку, на ореховском направлении под Работино или же форсирование Днепра в районе Запорожской АЭС.
Накануне Рогов заявил, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.