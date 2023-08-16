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Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья

Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья - РИА Новости, 16.08.2023

Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья

Гуманитарный груз, состоящий из строительных материалов, отправили власти Ингушетии в Токмакский район Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:59

2023-08-16T17:59

2023-08-16T17:59

надежные люди

запорожская область

запорожье

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Гуманитарный груз, состоящий из строительных материалов, отправили власти Ингушетии в Токмакский район Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "Отправили очередную гуманитарную помощь в Токмакский район Запорожской области. На этот раз в груз вошли различные строительные материалы", - написал Калиматов.Он добавил, что подшефному Токмакскому району оказывается постоянная гуманитарная помощь. Это и предметы первой необходимости, и питание, и стройматериалы для проведения восстановительных работ. "Также будет оказана поддержка в подготовке учителей и организации тренировочных сборов для юных спортсменов. Ребята уже прибыли в республику и размещены на территории республиканского спортивно-тренировочного центра "Мужичи". Здесь для них организованы учебно-тренировочные сборы по вольной борьбе", - отметил глава Ингушетии.

запорожская область

запорожье

республика ингушетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, запорожье, махмуд-али калиматов, республика ингушетия