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Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья - РИА Новости, 16.08.2023
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17:59 16.08.2023
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Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья
Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья - РИА Новости, 16.08.2023
Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья
Гуманитарный груз, состоящий из строительных материалов, отправили власти Ингушетии в Токмакский район Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:59
2023-08-16T17:59
надежные люди
запорожская область
запорожье
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Гуманитарный груз, состоящий из строительных материалов, отправили власти Ингушетии в Токмакский район Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. &quot;Отправили очередную гуманитарную помощь в Токмакский район Запорожской области. На этот раз в груз вошли различные строительные материалы&quot;, - написал Калиматов.Он добавил, что подшефному Токмакскому району оказывается постоянная гуманитарная помощь. Это и предметы первой необходимости, и питание, и стройматериалы для проведения восстановительных работ. "Также будет оказана поддержка в подготовке учителей и организации тренировочных сборов для юных спортсменов. Ребята уже прибыли в республику и размещены на территории республиканского спортивно-тренировочного центра "Мужичи". Здесь для них организованы учебно-тренировочные сборы по вольной борьбе", - отметил глава Ингушетии.
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запорожская область, запорожье, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Надежные люди, Запорожская область, Запорожье, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья

Ингушетия отправили гумгруз со стройматериалами в Токмакский район Запорожья

© Fotolia / Hoda BogdanПредприятие по переработке древесины
Предприятие по переработке древесины - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Fotolia / Hoda Bogdan
Предприятие по переработке древесины. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Гуманитарный груз, состоящий из строительных материалов, отправили власти Ингушетии в Токмакский район Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
«

"Отправили очередную гуманитарную помощь в Токмакский район Запорожской области. На этот раз в груз вошли различные строительные материалы", - написал Калиматов.

Он добавил, что подшефному Токмакскому району оказывается постоянная гуманитарная помощь. Это и предметы первой необходимости, и питание, и стройматериалы для проведения восстановительных работ.
«
"Также будет оказана поддержка в подготовке учителей и организации тренировочных сборов для юных спортсменов. Ребята уже прибыли в республику и размещены на территории республиканского спортивно-тренировочного центра "Мужичи". Здесь для них организованы учебно-тренировочные сборы по вольной борьбе", - отметил глава Ингушетии.
 
Надежные людиЗапорожская областьЗапорожьеМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
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