https://ria.ru/20230816/pomosch-1890460299.html
Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья
Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья - РИА Новости, 16.08.2023
Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья
Гуманитарный груз, состоящий из строительных материалов, отправили власти Ингушетии в Токмакский район Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:59
2023-08-16T17:59
2023-08-16T17:59
надежные люди
запорожская область
запорожье
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/77/1473287792_0:170:3246:1995_1920x0_80_0_0_79eca60a4bda1d60a5bc49f090b4e060.jpg
НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Гуманитарный груз, состоящий из строительных материалов, отправили власти Ингушетии в Токмакский район Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "Отправили очередную гуманитарную помощь в Токмакский район Запорожской области. На этот раз в груз вошли различные строительные материалы", - написал Калиматов.Он добавил, что подшефному Токмакскому району оказывается постоянная гуманитарная помощь. Это и предметы первой необходимости, и питание, и стройматериалы для проведения восстановительных работ. "Также будет оказана поддержка в подготовке учителей и организации тренировочных сборов для юных спортсменов. Ребята уже прибыли в республику и размещены на территории республиканского спортивно-тренировочного центра "Мужичи". Здесь для них организованы учебно-тренировочные сборы по вольной борьбе", - отметил глава Ингушетии.
запорожская область
запорожье
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/77/1473287792_178:0:3066:2166_1920x0_80_0_0_0341687c5a18bf366b5bf9c87e7d7e01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожье, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Надежные люди, Запорожская область, Запорожье, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Ингушетия отправила строительные материалы для Токмакского района Запорожья
Ингушетия отправили гумгруз со стройматериалами в Токмакский район Запорожья