https://ria.ru/20230816/polsha-1890375338.html
Польша вышла в лидеры на европейском рынке боеприпасов
Польша вышла в лидеры на европейском рынке боеприпасов - РИА Новости, 16.08.2023
Польша вышла в лидеры на европейском рынке боеприпасов
Польская группа вооружений (PGZ) вышла в европейские лидеры по производству боеприпасов, заявил в интервью агентству РАР глава PGZ Себастиан Хвалек. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:32
2023-08-16T12:32
2023-08-16T12:32
польша
в мире
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ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Польская группа вооружений (PGZ) вышла в европейские лидеры по производству боеприпасов, заявил в интервью агентству РАР глава PGZ Себастиан Хвалек. "Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся", - сказал Хвалек. Он напомнил, что в июне PGZ подписала контракт с Министерством национальной обороны Польши на поставку 1 миллиона комплектов артиллерийских снарядов. "Заключение этого соглашения - пока речь идет о рамочном соглашении - это настоящий прорыв в подходе к заказам боеприпасов со стороны заказчика", - отметил Хвалек. Он уточнил, что PGZ уже более трех лет наращивает производственные мощности на своих предприятиях. Хвалек подчеркнул, что рамочное соглашение гарантирует PGZ "стабильность". "Это соглашение гарантирует, что наши расходы и инвестиции оправданы. Сейчас мы ведем переговоры по первому договору из серии исполнительных соглашений, благодаря чему декларации, включенные в рамочное соглашение, обретают реальную форму", - отметил он.
https://ria.ru/20230814/ukraina-1890039466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире
Польша вышла в лидеры на европейском рынке боеприпасов
Польская группа вооружений вышла в лидеры на европейском рынке боеприпасов
ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Польская группа вооружений (PGZ) вышла в европейские лидеры по производству боеприпасов, заявил в интервью агентству РАР глава PGZ Себастиан Хвалек.
"Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся", - сказал Хвалек.
Он напомнил, что в июне PGZ подписала контракт с Министерством национальной обороны Польши
на поставку 1 миллиона комплектов артиллерийских снарядов.
«
"Заключение этого соглашения - пока речь идет о рамочном соглашении - это настоящий прорыв в подходе к заказам боеприпасов со стороны заказчика", - отметил Хвалек.
Он уточнил, что PGZ уже более трех лет наращивает производственные мощности на своих предприятиях.
Хвалек подчеркнул, что рамочное соглашение гарантирует PGZ "стабильность". "Это соглашение гарантирует, что наши расходы и инвестиции оправданы. Сейчас мы ведем переговоры по первому договору из серии исполнительных соглашений, благодаря чему декларации, включенные в рамочное соглашение, обретают реальную форму", - отметил он.
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