https://ria.ru/20230816/polsha-1890375338.html

Польша вышла в лидеры на европейском рынке боеприпасов

Польша вышла в лидеры на европейском рынке боеприпасов - РИА Новости, 16.08.2023

Польша вышла в лидеры на европейском рынке боеприпасов

Польская группа вооружений (PGZ) вышла в европейские лидеры по производству боеприпасов, заявил в интервью агентству РАР глава PGZ Себастиан Хвалек. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:32

2023-08-16T12:32

2023-08-16T12:32

польша

в мире

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ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Польская группа вооружений (PGZ) вышла в европейские лидеры по производству боеприпасов, заявил в интервью агентству РАР глава PGZ Себастиан Хвалек. "Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся", - сказал Хвалек. Он напомнил, что в июне PGZ подписала контракт с Министерством национальной обороны Польши на поставку 1 миллиона комплектов артиллерийских снарядов. "Заключение этого соглашения - пока речь идет о рамочном соглашении - это настоящий прорыв в подходе к заказам боеприпасов со стороны заказчика", - отметил Хвалек. Он уточнил, что PGZ уже более трех лет наращивает производственные мощности на своих предприятиях. Хвалек подчеркнул, что рамочное соглашение гарантирует PGZ "стабильность". "Это соглашение гарантирует, что наши расходы и инвестиции оправданы. Сейчас мы ведем переговоры по первому договору из серии исполнительных соглашений, благодаря чему декларации, включенные в рамочное соглашение, обретают реальную форму", - отметил он.

https://ria.ru/20230814/ukraina-1890039466.html

польша

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, в мире