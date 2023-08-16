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ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 16.08.2023 (обновлено: 14:51 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/polozhenie-1890399530.html
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Российские военные успешно провели наступление на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:12
2023-08-16T14:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские военные успешно провели наступление на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, при поддержке авиации и артиллерии удалось отразить девять атак солдат 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР, а также Ольшаны и Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила пять атак украинских подразделений возле Красногоровки и Невельского в ДНР. Также в районе Торецка удалось уничтожить склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых отрядов украинской 67-й механизированной бригады возле Кузьмино в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские военные отразили две атаки солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Работино и Вербового в Запорожской области. Кроме того, удалось поразить два склада боеприпасов украинской 117-й механизированной бригады в районе Кирово.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 143 районах. В частности, в районе Первомайского в Николаевской области удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. Возле Парасковиевки в ДНР российские войска нанесли удар по пункту управления 72-й механизированной бригады ВСУ.
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вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Минобороны: ВС России улучшили положение на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские военные успешно провели наступление на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, при поддержке авиации и артиллерии удалось отразить девять атак солдат 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР, а также Ольшаны и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 85 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
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08:00

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" отразила пять атак украинских подразделений возле Красногоровки и Невельского в ДНР. Также в районе Торецка удалось уничтожить склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 250 военнослужащих;
  • три боевые машины пехоты;
  • четыре автомобиля;
  • две гаубицы Д-20;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и артиллерийская система М777 производства США.
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых отрядов украинской 67-й механизированной бригады возле Кузьмино в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 55 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • гаубица Д-30.
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4 августа, 08:00

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе Старомайорского в ДНР.
Потери противника составили:
  • более 140 военнослужащих;
  • два танка;
  • три боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США.
Самолет с ракетами Х-22 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Вчера, 23:35

Запорожское направление

Российские военные отразили две атаки солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Работино и Вербового в Запорожской области. Кроме того, удалось поразить два склада боеприпасов украинской 117-й механизированной бригады в районе Кирово.
Потери противника составили:
  • до 170 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • артиллерийская система М777 производства США.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжелой западной артиллерии
08:34

Херсонское направление

Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • пять автомобилей.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 143 районах. В частности, в районе Первомайского в Николаевской области удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. Возле Парасковиевки в ДНР российские войска нанесли удар по пункту управления 72-й механизированной бригады ВСУ.
Уничтожение артиллерийской установки Paladin в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области
08:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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