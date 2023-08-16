ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Минобороны: ВС России улучшили положение на Купянском направлении
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские военные успешно провели наступление на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, при поддержке авиации и артиллерии удалось отразить девять атак солдат 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР, а также Ольшаны и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" отразила пять атак украинских подразделений возле Красногоровки и Невельского в ДНР. Также в районе Торецка удалось уничтожить склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
- до 250 военнослужащих;
- три боевые машины пехоты;
- четыре автомобиля;
- две гаубицы Д-20;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и артиллерийская система М777 производства США.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых отрядов украинской 67-й механизированной бригады возле Кузьмино в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 55 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- гаубица Д-30.
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе Старомайорского в ДНР.
Потери противника составили:
- более 140 военнослужащих;
- два танка;
- три боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США.
Запорожское направление
Российские военные отразили две атаки солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Работино и Вербового в Запорожской области. Кроме того, удалось поразить два склада боеприпасов украинской 117-й механизированной бригады в районе Кирово.
Потери противника составили:
- до 170 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- артиллерийская система М777 производства США.
Херсонское направление
Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 35 военнослужащих;
- пять автомобилей.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 143 районах. В частности, в районе Первомайского в Николаевской области удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. Возле Парасковиевки в ДНР российские войска нанесли удар по пункту управления 72-й механизированной бригады ВСУ.