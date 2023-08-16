https://ria.ru/20230816/polozhenie-1890399530.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 16.08.2023

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Российские военные успешно провели наступление на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:12

2023-08-16T14:12

2023-08-16T14:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские военные успешно провели наступление на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, при поддержке авиации и артиллерии удалось отразить девять атак солдат 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР, а также Ольшаны и Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила пять атак украинских подразделений возле Красногоровки и Невельского в ДНР. Также в районе Торецка удалось уничтожить склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых отрядов украинской 67-й механизированной бригады возле Кузьмино в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские военные отразили две атаки солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Работино и Вербового в Запорожской области. Кроме того, удалось поразить два склада боеприпасов украинской 117-й механизированной бригады в районе Кирово.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 143 районах. В частности, в районе Первомайского в Николаевской области удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. Возле Парасковиевки в ДНР российские войска нанесли удар по пункту управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

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Влада Копылова

вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины