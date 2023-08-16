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В Красноярске ищут хозяина двух пакетов с боеприпасами, найденных в реке - РИА Новости, 16.08.2023
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07:47 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/poisk-1890330610.html
В Красноярске ищут хозяина двух пакетов с боеприпасами, найденных в реке
В Красноярске ищут хозяина двух пакетов с боеприпасами, найденных в реке - РИА Новости, 16.08.2023
В Красноярске ищут хозяина двух пакетов с боеприпасами, найденных в реке
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и ищут владельца двух пакетов с боеприпасами, найденных на дне реки Чулым в городе Назарово на западе Красноярского... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T07:47
2023-08-16T07:47
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и ищут владельца двух пакетов с боеприпасами, найденных на дне реки Чулым в городе Назарово на западе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД. "В дежурную часть МО МВД России "Назаровский" поступило сообщение, что в 15 метрах от берега в реке Чулым были обнаружены два пакета, в которых находились боеприпасы. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Отсыревшие боеприпасы изъяты из воды и направлены на экспертизу, которая показала, что в них были внесены конструктивные изменения", - говорится в сообщении. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил РИА Новости, что пакеты нашел подросток во время купания. "Школьник купался, нырнул, нашел и вытащил", - сказал он. По данным пресс-службы главка, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, передача или ремонт взрывчатых устройств".
https://ria.ru/20230815/krazha-1890101026.html
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске ищут хозяина двух пакетов с боеприпасами, найденных в реке

МВД: в Красноярске ищут хозяина двух пакетов с боеприпасами, найденных в реке

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и ищут владельца двух пакетов с боеприпасами, найденных на дне реки Чулым в городе Назарово на западе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.
«
"В дежурную часть МО МВД России "Назаровский" поступило сообщение, что в 15 метрах от берега в реке Чулым были обнаружены два пакета, в которых находились боеприпасы. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Отсыревшие боеприпасы изъяты из воды и направлены на экспертизу, которая показала, что в них были внесены конструктивные изменения", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил РИА Новости, что пакеты нашел подросток во время купания.
"Школьник купался, нырнул, нашел и вытащил", - сказал он.
По данным пресс-службы главка, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, передача или ремонт взрывчатых устройств".
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