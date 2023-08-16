https://ria.ru/20230816/poisk-1890324156.html
В России создали систему для поиска раненых солдат на поле боя
В России создали систему для поиска раненых солдат на поле боя - РИА Новости, 16.08.2023
В России создали систему для поиска раненых солдат на поле боя
Поисковую систему для нахождения раненых солдат на поле боя при помощи маячка представили разработчики из Новосибирска на проектно-образовательном интенсиве... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T04:49
2023-08-16T04:49
2023-08-16T10:47
безопасность
технологии
новосибирск
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Поисковую систему для нахождения раненых солдат на поле боя при помощи маячка представили разработчики из Новосибирска на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ)."Команда разработчиков из Новосибирска представила комплексную поисковую систему, которая позволит найти раненных на поле боя военнослужащих. Эту систему можно использовать в гражданской сфере для поиска потерявшихся БПЛА", — рассказали в НТИ.Действия системы будут скрыты от вражеского наблюдения: маяк слышит запрос поискового прибора по внутреннему радиоканалу и коротко на него отвечает. Сам поиск солдата по маячку проводится специальным прибором с направленной антенной. Если идет обстрел, то поиск можно провести при помощи БПЛА. "Во втором случае на беспилотник крепятся два устройства по шестнадцать и десять граммов, одно из которых — ретранслятор поискового прибора, а другое — маяк для самого летательного аппарата, если его потеряют", — пояснили там. В гражданской среде такие маячки помогут найти и потерявшийся БПЛА. По словам НТИ, на данный момент уже проведены испытания в лесу, а в ближайшее время планируется также испытать систему и на полигоне.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, новосибирск, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Безопасность, Технологии, Новосибирск, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
В России создали систему для поиска раненых солдат на поле боя
В России создали систему для поиска раненых солдат при помощи маячков
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Поисковую систему для нахождения раненых солдат на поле боя при помощи маячка представили разработчики из Новосибирска на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
«
"Команда разработчиков из Новосибирска представила комплексную поисковую систему, которая позволит найти раненных на поле боя военнослужащих. Эту систему можно использовать в гражданской сфере для поиска потерявшихся БПЛА", — рассказали в НТИ.
Действия системы будут скрыты от вражеского наблюдения: маяк слышит запрос поискового прибора по внутреннему радиоканалу и коротко на него отвечает. Сам поиск солдата по маячку проводится специальным прибором с направленной антенной. Если идет обстрел, то поиск можно провести при помощи БПЛА.
"Во втором случае на беспилотник крепятся два устройства по шестнадцать и десять граммов, одно из которых — ретранслятор поискового прибора, а другое — маяк для самого летательного аппарата, если его потеряют", — пояснили там.
В гражданской среде такие маячки помогут найти и потерявшийся БПЛА. По словам НТИ, на данный момент уже проведены испытания в лесу, а в ближайшее время планируется также испытать систему и на полигоне.
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