Рейтинг@Mail.ru
СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в поддержке СВО - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/podozrevaemye-1890409871.html
СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в поддержке СВО
СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в поддержке СВО - РИА Новости, 16.08.2023
СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в поддержке СВО
Служба безопасности Украины заявила о задержании двух сотрудниц "Николаевоблэнерго", которые, по данным следствия, отрицали существование Украины как... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:47
2023-08-16T14:47
в мире
украина
владимир путин
служба безопасности украины
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании двух сотрудниц "Николаевоблэнерго", которые, по данным следствия, отрицали существование Украины как государства и поддерживали российскую военную операцию против Киева. "СБУ задержала в Николаеве двух должностных лиц облэнерго, которые... отрицали существование Украины… Фигурантками являются глава одного из подразделений "Николаевоблэнерго" и ее заместитель", - говорится в сообщении СБУ, опубликованном в ее телеграм-канале. В спецслужбе утверждают, что женщины в разговоре с коллегами и подчиненными отрицали существование Украины как государства и высказывались за то, чтобы Россия взяла под контроль всю страну. "Кроме того, злоумышленницы надеялись на быструю оккупацию Киева, Донбасса и Николаевской области, и даже делали собственные прогнозы относительно "сроков" захвата украинских территорий. Следователи Службы безопасности сообщили обеим чиновницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ", - отметили в СБУ. По информации спецслужбу, если вину фигуранток докажут, им грозит до 8 лет лишения свободы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230816/podozrevaemye-1890402274.html
https://ria.ru/20230814/zaderzhanie-1889923010.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, служба безопасности украины, россия, киев
В мире, Украина, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Россия, Киев
СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в поддержке СВО

СБУ задержала двух сотрудниц "Николаевоблэнерго", подозреваемых в поддержке СВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании двух сотрудниц "Николаевоблэнерго", которые, по данным следствия, отрицали существование Украины как государства и поддерживали российскую военную операцию против Киева.
«
"СБУ задержала в Николаеве двух должностных лиц облэнерго, которые... отрицали существование Украины… Фигурантками являются глава одного из подразделений "Николаевоблэнерго" и ее заместитель", - говорится в сообщении СБУ, опубликованном в ее телеграм-канале.
Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
СМИ: подозреваемые в шпионаже в Британии выдавали себя за журналистов
14:21
В спецслужбе утверждают, что женщины в разговоре с коллегами и подчиненными отрицали существование Украины как государства и высказывались за то, чтобы Россия взяла под контроль всю страну.
«
"Кроме того, злоумышленницы надеялись на быструю оккупацию Киева, Донбасса и Николаевской области, и даже делали собственные прогнозы относительно "сроков" захвата украинских территорий. Следователи Службы безопасности сообщили обеим чиновницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ", - отметили в СБУ.
По информации спецслужбу, если вину фигуранток докажут, им грозит до 8 лет лишения свободы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Случаи задержания российских граждан за рубежом по обвинению в шпионаже
14 августа, 12:15
 
В миреУкраинаВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала