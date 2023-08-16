https://ria.ru/20230816/podozrevaemye-1890409871.html

СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в поддержке СВО

СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в поддержке СВО - РИА Новости, 16.08.2023

СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в поддержке СВО

Служба безопасности Украины заявила о задержании двух сотрудниц "Николаевоблэнерго", которые, по данным следствия, отрицали существование Украины как... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:47

2023-08-16T14:47

2023-08-16T14:47

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании двух сотрудниц "Николаевоблэнерго", которые, по данным следствия, отрицали существование Украины как государства и поддерживали российскую военную операцию против Киева. "СБУ задержала в Николаеве двух должностных лиц облэнерго, которые... отрицали существование Украины… Фигурантками являются глава одного из подразделений "Николаевоблэнерго" и ее заместитель", - говорится в сообщении СБУ, опубликованном в ее телеграм-канале. В спецслужбе утверждают, что женщины в разговоре с коллегами и подчиненными отрицали существование Украины как государства и высказывались за то, чтобы Россия взяла под контроль всю страну. "Кроме того, злоумышленницы надеялись на быструю оккупацию Киева, Донбасса и Николаевской области, и даже делали собственные прогнозы относительно "сроков" захвата украинских территорий. Следователи Службы безопасности сообщили обеим чиновницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ", - отметили в СБУ. По информации спецслужбу, если вину фигуранток докажут, им грозит до 8 лет лишения свободы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230816/podozrevaemye-1890402274.html

https://ria.ru/20230814/zaderzhanie-1889923010.html

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в мире, украина, владимир путин, служба безопасности украины, россия, киев