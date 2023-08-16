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"Верят в эту идею". Раскрыт ужасающий план удара Запада по России - РИА Новости, 16.08.2023
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15:37 16.08.2023 (обновлено: 15:45 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/plan-1890424678.html
"Верят в эту идею". Раскрыт ужасающий план удара Запада по России
"Верят в эту идею". Раскрыт ужасающий план удара Запада по России - РИА Новости, 16.08.2023
"Верят в эту идею". Раскрыт ужасающий план удара Запада по России
Западные политики планировали с помощью санкционного давления ослабить и подчинить Россию, но потерпели неудачу, заявил американский экономист Ричард Вольф в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:37
2023-08-16T15:45
политика
россия
сша
владимир путин
нато
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные политики планировали с помощью санкционного давления ослабить и подчинить Россию, но потерпели неудачу, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."В США &lt;…&gt; были убеждены, что санкции ослабят Россию и, в каком-то смысле, дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе", — отметил эксперт.Вольф подчеркнул, что этот план потерпел крах отчасти потому, что Москва выстроила эффективные отношения со странами мира, не входящими в блок НАТО, в том числе с Индией, Китаем и Бразилией.Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США пытаются как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными богатствами. Подчинение крупнейшего государства планеты сулит глобальным элитам большие выгоды, напомнил он. При этом российский лидер Владимир Путин будет сражаться до конца, чтобы не допустить такого сценария, резюмировал офицер.
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политика, россия, сша, владимир путин, нато, пентагон
Политика, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, Пентагон
"Верят в эту идею". Раскрыт ужасающий план удара Запада по России

Экономист из США Вольф: Запад планировал санкции с целью подчинения России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква-река и Кремль
Москва-река и Кремль - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москва-река и Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные политики планировали с помощью санкционного давления ослабить и подчинить Россию, но потерпели неудачу, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"В США <…> были убеждены, что санкции ослабят Россию и, в каком-то смысле, дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе", — отметил эксперт.
Вольф подчеркнул, что этот план потерпел крах отчасти потому, что Москва выстроила эффективные отношения со странами мира, не входящими в блок НАТО, в том числе с Индией, Китаем и Бразилией.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США пытаются как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными богатствами. Подчинение крупнейшего государства планеты сулит глобальным элитам большие выгоды, напомнил он. При этом российский лидер Владимир Путин будет сражаться до конца, чтобы не допустить такого сценария, резюмировал офицер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
"Триллионы для России". В США рассказали, как Путин обыграл Запад
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