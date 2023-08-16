https://ria.ru/20230816/plan-1890327319.html

В Крыму предложили назвать мирный план по Украине "Миром без Зеленского"

В Крыму предложили назвать мирный план по Украине "Миром без Зеленского" - РИА Новости, 16.08.2023

В Крыму предложили назвать мирный план по Украине "Миром без Зеленского"

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что одним из названий будущего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может стать "Мир... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T06:33

2023-08-16T06:33

2023-08-16T06:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир константинов

алексей данилов

владимир путин

совет национальной безопасности и обороны украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что одним из названий будущего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может стать "Мир без Зеленского". Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. "Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — "Мир без Зеленского". Но это точно будет не "Мир Зеленского". Он заигрался в реалити-шоу "Слуга народа", не отдавая себе отчёт, что в реальности эта игра отражается трагедиями миллионов граждан Украины и катастрофой для украинского государства", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений. "Кто такой Данилов в современном политическом мире? Абсолютный ноль. Его слова нельзя воспринимать всерьез. Он — часть информационного словоблудия, которое на остатках бывшей Украины зашкаливает, которое использует киевская хунта во главе с Зеленским, пытаясь отвлечь местное население от насущных проблем", - сказал глава парламента. По его словам, главная насущная проблема состоит в том, что Украина покрылась сетью кладбищ. "У них сотни тысяч убитых, а значит, сотни тысяч семей остались без своих кормильцев. И этим людям нужно что-то сказать, нужно объяснить, почему не были выполнены минские соглашения, когда имелся шанс сохранить страну, сохранить в ее составе Херсон, Запорожье, возможно, даже Донецк с Луганском. Почему это не было сделано? Потому что никто из хозяев киевского режима этого не хотел", - подчеркнул глава парламента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890326829.html

https://ria.ru/20230816/nato-1890316754.html

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украина, россия, владимир константинов, алексей данилов, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, нато