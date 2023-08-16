https://ria.ru/20230816/pilot-1890327860.html

Пилот умер во время полета из США в Чили

Пилот умер во время полета из США в Чили - РИА Новости, 16.08.2023

Пилот умер во время полета из США в Чили

Пилот авиакомпании Latam почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в чилийский Сантьяго и умер после экстренной посадки в Панаме, сообщила... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T06:54

2023-08-16T06:54

2023-08-16T10:40

в мире

майами

сантьяго (город)

панама

сша

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890348205_200:0:2872:1503_1920x0_80_0_0_db37027260901306c7e25d93630d9a29.jpg

МЕХИКО, 16 авг - РИА Новости. Пилот авиакомпании Latam почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в чилийский Сантьяго и умер после экстренной посадки в Панаме, сообщила авиакомпания. "Вчерашний рейс LA505, следовавший по маршруту Майами - Сантьяго, был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за неотложной медицинской ситуации одного из трех руководящих членов экипажа. Во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и получения помощи на земле пилот, к сожалению, скончался", - говорится в заявлении Latam, которое опубликовала на своем сайте радиостанция Biobio. В компании отметили 25-летнюю карьеру и профессионализм погибшего пилота, принесли соболезнования семье и извинились перед пассажирами за задержку в дороге.

https://radiosputnik.ria.ru/20230814/bespoletnaya-zona-1890040545.html

майами

сантьяго (город)

панама

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майами, сантьяго (город), панама, сша, новости - туризм