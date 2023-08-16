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Пилот умер во время полета из США в Чили - РИА Новости, 16.08.2023
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06:54 16.08.2023 (обновлено: 10:40 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/pilot-1890327860.html
Пилот умер во время полета из США в Чили
Пилот умер во время полета из США в Чили - РИА Новости, 16.08.2023
Пилот умер во время полета из США в Чили
Пилот авиакомпании Latam почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в чилийский Сантьяго и умер после экстренной посадки в Панаме, сообщила... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:54
2023-08-16T10:40
в мире
майами
сантьяго (город)
панама
сша
новости - туризм
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МЕХИКО, 16 авг - РИА Новости. Пилот авиакомпании Latam почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в чилийский Сантьяго и умер после экстренной посадки в Панаме, сообщила авиакомпания. "Вчерашний рейс LA505, следовавший по маршруту Майами - Сантьяго, был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за неотложной медицинской ситуации одного из трех руководящих членов экипажа. Во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и получения помощи на земле пилот, к сожалению, скончался", - говорится в заявлении Latam, которое опубликовала на своем сайте радиостанция Biobio. В компании отметили 25-летнюю карьеру и профессионализм погибшего пилота, принесли соболезнования семье и извинились перед пассажирами за задержку в дороге.
https://radiosputnik.ria.ru/20230814/bespoletnaya-zona-1890040545.html
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в мире, майами, сантьяго (город), панама, сша, новости - туризм
В мире, Майами, Сантьяго (город), Панама, США, Новости - Туризм
Пилот умер во время полета из США в Чили

Пилот авиакомпании Latam Airlines умер во время полета из США в Чили

© AP Photo / Armando FrancaСамолет авиакомпании Latam
Самолет авиакомпании Latam - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Armando Franca
Самолет авиакомпании Latam. Архивное фото
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МЕХИКО, 16 авг - РИА Новости. Пилот авиакомпании Latam почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в чилийский Сантьяго и умер после экстренной посадки в Панаме, сообщила авиакомпания.
"Вчерашний рейс LA505, следовавший по маршруту Майами - Сантьяго, был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за неотложной медицинской ситуации одного из трех руководящих членов экипажа. Во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и получения помощи на земле пилот, к сожалению, скончался", - говорится в заявлении Latam, которое опубликовала на своем сайте радиостанция Biobio.
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В компании отметили 25-летнюю карьеру и профессионализм погибшего пилота, принесли соболезнования семье и извинились перед пассажирами за задержку в дороге.
 
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