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Синоптик назвал основную причину паводков в Приморье - РИА Новости, 16.08.2023
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06:37 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/pavodki-1890327501.html
Синоптик назвал основную причину паводков в Приморье
Синоптик назвал основную причину паводков в Приморье - РИА Новости, 16.08.2023
Синоптик назвал основную причину паводков в Приморье
Явление Эль-Ниньо, вызвавшее нагнетание тропического воздуха на территории Приморского края, стало главным фактором, создавшим условия для обильных осадков и... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:37
2023-08-16T06:37
происшествия
приморский край
тихий океан
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Явление Эль-Ниньо, вызвавшее нагнетание тропического воздуха на территории Приморского края, стало главным фактором, создавшим условия для обильных осадков и выхода рек из берегов в регионе, заявил глава Примгидромета Борис Кубай. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Без дорожного сообщения, по данным на среду, оставался 21 населенный пункт, в зоне подтопления находились 706 частных и многоквартирных домов. Во вторник в крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. "Главным, первостепенным фактором, максимально повлиявшим на развитие всех событий, стал фактор Эль-Ниньо, который, по нашему мнению, начал "работать" в Тихом океане с весны, в результате чего организовалось непрерывное, продолжительное нагнетание влажного тропического воздуха на территорию восточного Китая и Приморья", - приводится заявление Кубая в телеграм-канале Примгидромета. Кубай уточнил, что благодаря накоплению тропического воздуха "любой мало-мальски активный атмосферный фронт" при проходе с запада на восток над Приморьем и соседними территориями Китая провоцировал местами весьма интенсивные и частые дожди, из-за которых переувлажнялась почва, наполнялись до краев водохранилища и поднимался уровень воды в реках. По словам метеоролога, столкновение тропической воздушной массы с холодной, пришедшей в Приморье из Хабаровского края, привело к мощным ливням и критическому подъему воды в реках Бикин, Большая Уссурка, Уссури. Тайфуны "Доксури" и "Ханун" тоже создали условия для выпадения осадков, которые в том числе "как бы дважды в одну воронку" попали в бассейн реки Раздольной, берущей начало в Китае. Явление Эль-Ниньо (El Nino, "мальчик" в переводе с испанского) характеризуется аномальным повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Этот процесс влияет на схемы циркуляции океанских и атмосферных течений, что в свою очередь, влияет на погоду и климат по всей планете, провоцируя засухи в одних регионах, ураганы и сильные дожди — в других.
https://ria.ru/20230816/primore-1890324000.html
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происшествия, приморский край, тихий океан, китай
Происшествия, Приморский край, Тихий океан, Китай
Синоптик назвал основную причину паводков в Приморье

Кубай: явление Эль-Ниньо стало основной причиной паводков в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Явление Эль-Ниньо, вызвавшее нагнетание тропического воздуха на территории Приморского края, стало главным фактором, создавшим условия для обильных осадков и выхода рек из берегов в регионе, заявил глава Примгидромета Борис Кубай.
Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Без дорожного сообщения, по данным на среду, оставался 21 населенный пункт, в зоне подтопления находились 706 частных и многоквартирных домов. Во вторник в крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
«
"Главным, первостепенным фактором, максимально повлиявшим на развитие всех событий, стал фактор Эль-Ниньо, который, по нашему мнению, начал "работать" в Тихом океане с весны, в результате чего организовалось непрерывное, продолжительное нагнетание влажного тропического воздуха на территорию восточного Китая и Приморья", - приводится заявление Кубая в телеграм-канале Примгидромета.
Кубай уточнил, что благодаря накоплению тропического воздуха "любой мало-мальски активный атмосферный фронт" при проходе с запада на восток над Приморьем и соседними территориями Китая провоцировал местами весьма интенсивные и частые дожди, из-за которых переувлажнялась почва, наполнялись до краев водохранилища и поднимался уровень воды в реках.
По словам метеоролога, столкновение тропической воздушной массы с холодной, пришедшей в Приморье из Хабаровского края, привело к мощным ливням и критическому подъему воды в реках Бикин, Большая Уссурка, Уссури. Тайфуны "Доксури" и "Ханун" тоже создали условия для выпадения осадков, которые в том числе "как бы дважды в одну воронку" попали в бассейн реки Раздольной, берущей начало в Китае.
Явление Эль-Ниньо (El Nino, "мальчик" в переводе с испанского) характеризуется аномальным повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Этот процесс влияет на схемы циркуляции океанских и атмосферных течений, что в свою очередь, влияет на погоду и климат по всей планете, провоцируя засухи в одних регионах, ураганы и сильные дожди — в других.
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ПроисшествияПриморский крайТихий океанКитай
 
 
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