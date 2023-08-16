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США начали подготовку к новой пандемии, заявило Минобороны России - РИА Новости, 16.08.2023
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11:32 16.08.2023 (обновлено: 13:48 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/pandemiya-1890360217.html
США начали подготовку к новой пандемии, заявило Минобороны России
США начали подготовку к новой пандемии, заявило Минобороны России - РИА Новости, 16.08.2023
США начали подготовку к новой пандемии, заявило Минобороны России
США начали подготовку к следующей пандемии и изучают новые мутации вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:32
2023-08-16T13:48
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
сша
войска рхбз
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. США начали подготовку к следующей пандемии и изучают новые мутации вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов."США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", — сообщил он на брифинге.В июле 2023 года стало известно о создании в США Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое возглавил специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности генерал-майор ВВС в отставке Пол Фридрихс.Кириллов подчеркнул, что среди приоритетных направлений работы этой структуры — создание вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство.По его словам, это следующий шаг Вашингтона по установлению глобального контроля за биологической обстановкой.Проекты Пентагона направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия — сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, подчеркнул Кириллов. При этом возбудители болезней, которые попадают в зону интересов американских военных, в дальнейшем получают пандемическое распространение.Так, специалисты компании EcoHealth Alliiance с 2015 года изучали разнообразие популяции летучих мышей, искали новые штаммы коронавирусов и механизмы их передачи от животных человеку. Восемнадцатого октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения "Ивент-201". На них отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — организм свиньи.Развитие пандемии именно по такому сценарию, а также проекты компании EcoHealth Alliian ставят вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности к этой ситуации США, указал начальник войск РХБЗ.
https://ria.ru/20230816/ssha-1890361287.html
https://ria.ru/20230807/pandemiya-1888627595.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, войска рхбз
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, США, Войска РХБЗ
США начали подготовку к новой пандемии, заявило Минобороны России

Минобороны России: США готовятся к новой пандемии и разыскивают мутации вирусов

© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYМедицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. США начали подготовку к следующей пандемии и изучают новые мутации вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", — сообщил он на брифинге.
В июле 2023 года стало известно о создании в США Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое возглавил специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности генерал-майор ВВС в отставке Пол Фридрихс.
Кириллов подчеркнул, что среди приоритетных направлений работы этой структуры — создание вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство.
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По его словам, это следующий шаг Вашингтона по установлению глобального контроля за биологической обстановкой.
Проекты Пентагона направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия — сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, подчеркнул Кириллов. При этом возбудители болезней, которые попадают в зону интересов американских военных, в дальнейшем получают пандемическое распространение.
Так, специалисты компании EcoHealth Alliiance с 2015 года изучали разнообразие популяции летучих мышей, искали новые штаммы коронавирусов и механизмы их передачи от животных человеку. Восемнадцатого октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения "Ивент-201". На них отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — организм свиньи.
Развитие пандемии именно по такому сценарию, а также проекты компании EcoHealth Alliian ставят вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности к этой ситуации США, указал начальник войск РХБЗ.
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