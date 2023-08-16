https://ria.ru/20230816/pamyat-1890365041.html

В Оренбургской области почтили память поэта-антифашиста Мусы Джалиля

В Оренбургской области почтили память поэта-антифашиста Мусы Джалиля - РИА Новости, 16.08.2023

В Оренбургской области почтили память поэта-антифашиста Мусы Джалиля

В Оренбургской области прошел траурный митинг, посвященный памяти поэта-антифашиста, уроженца Шарлыкского района, Героя Советского Союза Мусы Джалиля; на... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:56

2023-08-16T11:56

2023-08-16T11:56

оренбургская область

шарлыкский район

денис паслер

муса джалиль (муса джалилов)

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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. В Оренбургской области прошел траурный митинг, посвященный памяти поэта-антифашиста, уроженца Шарлыкского района, Героя Советского Союза Мусы Джалиля; на мемориальное событие приехала дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Накануне гостей также встречали на малой родине Мусы Джалиля – в селе Мустафино. Здесь он родился, провел годы детства и юности. В местном доме культуры был организован музыкально-поэтический вечер. Гости также посетили мемориальный музей поэта и возложили цветы к бюсту Джалиля, говорится в сообщении. "Муса Джалиль писал, что сила героя и армии – в справедливой борьбе за народ. Он пошел на смерть, защищая честь Родины, жизнь и будущее своего народа, своей семьи. Наследие всего этого великого поколения мы видим сегодня в подвигах бойцов специальной военной операции. Сотни наших земляков отмечены президентом России высокими государственными наградами. И нет сомнения, что каждый воин будет до конца стоять за правду, как герои Великой Отечественной. Оренбуржье хранит память о Мусе Джалиле и в каждом из наших героев. Их подвиги всегда будут примером для нас и будущих поколений, – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера, выступавшего на мемориальной церемонии. В свою очередь, дочь поэта поблагодарила оренбуржцев и всех, кто бережно хранит в сердцах имя Мусы Джалиля. "В этот день мне очень радостно, что я нахожусь с вами, на земле, которая вырастила моего отца и дала главное направление в жизни. Для нас очень важно вновь посетить места, которые хранят память о моем отце. Большое спасибо за эту возможность", – сказала Залилова, слова которой привели в пресс-службе. Там добавили, что участники церемонии почтили память Мусы Джалиля минутой молчания и возложили цветы к памятнику на улице Постникова областного центра. В среду памятные мероприятия продолжатся в Оренбургском областном театре драмы, где члены семьи героя-антифашиста встретятся с общественностью города. В Оренбургском государственном татарском драматическом театре им. М. Файзи пройдет показ музыкально-литературной композиции "Жизнь моя песней звучала в народе…" на татарском языке с синхронным переводом.

https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890187203.html

шарлыкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шарлыкский район, денис паслер, муса джалиль (муса джалилов)